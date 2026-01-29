Nach Wüsten-Wechsel: Ex-Leverkusener Moussa Diaby offenbar vor Europa-Rückkehr

Sportlich blieb Diaby bei Al-Ittihad hinter den ganz großen Erwartungen zurück. In bislang 52 Pflichtspielen erzielte der frühere Leverkusener acht Tore und bereitete 27 weitere Treffer vor. Laut Gianluca Di Marzio möchte Al-Ittihad einem Abgang grundsätzlich nur zustimmen, wenn zuvor ein adäquater Ersatz verpflichtet wird – zudem soll der Klub ein anderes Transfermodell bevorzugen.

Diaby selbst soll laut übereinstimmenden Medienberichten bereit sein, für den Wechsel nach Mailand deutliche Gehaltseinbußen hinzunehmen. In Saudi-Arabien soll der 26-Jährige rund zwölf Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Inter würde mit dem schnellen Außenstürmer seine Offensivoptionen erweitern, auch wenn die Rolle im bevorzugten 3-5-2-System sportlich noch offen ist.

Ob der Deal zustande kommt, hängt nun von den weiteren Gesprächen zwischen Inter und Al-Ittihad ab. Die Zeichen stehen jedoch klar auf Abschied – und auf eine baldige Rückkehr Diabys in den europäischen Spitzenfußball.