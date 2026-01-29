Moussa Diaby steht offenbar kurz vor einer Rückkehr nach Europa. Wie unter anderem Fabrizio Romano sowie Sky Sport Italia berichten, hat sich der Offensivspieler bereits mit Inter Mailand auf einen Wechsel verständigt. Noch fehlt jedoch die Zustimmung seines aktuellen Klubs Al-Ittihad.
Nach Wüsten-Wechsel: Ex-Leverkusener Moussa Diaby offenbar vor Europa-Rückkehr
Nach Informationen aus Italien planen die Nerazzurri zunächst ein Leihgeschäft bis zum Saisonende. Dieses soll mit einer Kaufoption ausgestattet sein, die sich laut Romano im Bereich von rund 35 Millionen Euro bewegt. Die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen laufen demnach noch.
Für Al-Ittihad wäre ein Transfer zu diesen Konditionen mit einem erheblichen finanziellen Verlust verbunden: Der Klub aus Dschidda hatte Diaby erst im Sommer 2024 für rund 60 Millionen Euro von Aston Villa verpflichtet. Ein Jahr zuvor war der Franzose für 55 Millionen Euro von Bayer Leverkusen in die Premier League gewechselt. Sein Vertrag in Saudi-Arabien läuft noch bis 2029.
Entscheidung über Moussa Diabys Zukunft rückt näher
Sportlich blieb Diaby bei Al-Ittihad hinter den ganz großen Erwartungen zurück. In bislang 52 Pflichtspielen erzielte der frühere Leverkusener acht Tore und bereitete 27 weitere Treffer vor. Laut Gianluca Di Marzio möchte Al-Ittihad einem Abgang grundsätzlich nur zustimmen, wenn zuvor ein adäquater Ersatz verpflichtet wird – zudem soll der Klub ein anderes Transfermodell bevorzugen.
Diaby selbst soll laut übereinstimmenden Medienberichten bereit sein, für den Wechsel nach Mailand deutliche Gehaltseinbußen hinzunehmen. In Saudi-Arabien soll der 26-Jährige rund zwölf Millionen Euro netto pro Jahr verdienen. Inter würde mit dem schnellen Außenstürmer seine Offensivoptionen erweitern, auch wenn die Rolle im bevorzugten 3-5-2-System sportlich noch offen ist.
Ob der Deal zustande kommt, hängt nun von den weiteren Gesprächen zwischen Inter und Al-Ittihad ab. Die Zeichen stehen jedoch klar auf Abschied – und auf eine baldige Rückkehr Diabys in den europäischen Spitzenfußball.
Moussa Diaby: Statistiken in dieser Saison bei Al-Ittihad
- Pflichtspiele: 24
- Tore: 3
- Vorlagen: 11
- Gelbe Karten: 3