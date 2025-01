Der BVB will sich im Winter in der Defensive verstärken. Nachdem ein Wechsel von Renato Veiga wohl nicht zustande kommt, denkt man in Dortmund um.

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger aller Voraussicht nach zum Umdenken gezwungen. Nun soll ein Star des FC Arsenal in den Fokus rücken.