Nach vergebenen Großchancen: Max Eberl verteidigt Bayern-Angreifer Luis Diaz

Der Kolumbianer erzielte beim 4:1-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln am Mittwochabend zwar den umstrittenen zwischenzeitlichen Ausgleich für die Roten, ließ aber auch zwei dicke Gelegenheiten aus. Zunächst vergab er in der achten Minute freistehend aus kurzer Distanz die mögliche frühe Führung. Und dann versagten ihm in der 53. Minute beim Stand von 2:1 für die Gäste die Nerven: Nach einem Steilpass Harry Kanes marschierte Diaz alleine auf Köln-Keeper Ron-Robert Zieler zu, setzte das Leder allerdings über den Kasten.

Weil es nicht die ersten dicken Gelegenheiten waren, die Diaz in den vergangenen Wochen ausgelassen hatte, waren dieser neuerlichen Fehlschüsse im Nachgang auch Thema. FCB-Sportvorstand Max Eberl nahm den ehemaligen Liverpooler allerdings in Schutz. Es gelte nicht allein, die ausgelassenen Chancen zu Betrachten, sondern das Pensum des Spielers und dass dieser sich überhaupt regelmäßig in Abschlusssituationen bringt.