Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat seinen Starangreifer Luis Diaz nach den nächsten vergebenen Großchancen verteidigt.
Nach vergebenen Großchancen: Max Eberl verteidigt Bayern-Angreifer Luis Diaz
WAS IST PASSIERT?
Der Kolumbianer erzielte beim 4:1-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln am Mittwochabend zwar den umstrittenen zwischenzeitlichen Ausgleich für die Roten, ließ aber auch zwei dicke Gelegenheiten aus. Zunächst vergab er in der achten Minute freistehend aus kurzer Distanz die mögliche frühe Führung. Und dann versagten ihm in der 53. Minute beim Stand von 2:1 für die Gäste die Nerven: Nach einem Steilpass Harry Kanes marschierte Diaz alleine auf Köln-Keeper Ron-Robert Zieler zu, setzte das Leder allerdings über den Kasten.
Weil es nicht die ersten dicken Gelegenheiten waren, die Diaz in den vergangenen Wochen ausgelassen hatte, waren dieser neuerlichen Fehlschüsse im Nachgang auch Thema. FCB-Sportvorstand Max Eberl nahm den ehemaligen Liverpooler allerdings in Schutz. Es gelte nicht allein, die ausgelassenen Chancen zu Betrachten, sondern das Pensum des Spielers und dass dieser sich überhaupt regelmäßig in Abschlusssituationen bringt.
- Getty Images
WAS WURDE GESAGT?
Eberl erklärte, man sei mit Diaz "extrem happy" wegen dessen "Intensität und seiner Bereitschaft, in der Offensive und Defensive immer dabei zu sein." Er betonte: "Jetzt kannst du sagen: Er hat in Gladbach eine Großchance gehabt, er hat heute eine Großchance gehabt. Aber er kommt immer wieder dahin! Er macht diese Sprints über 60, 70 Meter. Nach vorne, aber eben auch nach hinten. Und deswegen ist er eine absolute Bereicherung für uns."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Angesprochene Großchance in Mönchengladbach am vergangenen Wochenende war jener zweiten in Köln sehr ähnlich. Auch da marschierte Diaz bereits in der ersten Minute allein auf den gegnerischen Kasten zu und verfehlte diesen mit seinem Abschluss.
Das war im achten Bundesligaspiel bereits Diaz' sechste vergebene Großchance. Damit führt Diaz diese unrühmliche Rangliste gemeinsam mit Andrej Ilic von Union Berlin und Ransford Königsdörffer vom Hamburger SV an. In der Champions League vergab er drei und im DFB-Pokal nun bereits fünf Großchancen, beides Höchstwert beim FC Bayern.
- Getty Images
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Trotz all dieser vergebenen Gelegenheiten ist der 28-Jährige wettbewerbsübergreifend bis dato der zweitbeste Torschütze des Rekordmeisters. Seine acht Treffer (dazu kommen noch fünf Assists) überbietet lediglich Harry Kane (22).
Es ist also Jammern auf hohem Niveau bei Diaz, den die Bayern im Sommer für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool nach Deutschland holten.