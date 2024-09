Der Champions-League-Sieger verstärkt sein Trainerteam wohl mit einem aufstrebenden Übungsleiter von der Insel.

Real Madrid steht vor der Verpflichtung von Andy Mangan. Der 38-Jährige ist aktuell Assistenztrainer beim Drittligisten Stockport und soll in der spanischen Hauptstadt Teil des Trainerstabs von Carlo Ancelotti werden. So berichtet es The Athletic.