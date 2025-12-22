Nach teils heftiger Kritik! Erstes Spiel einer europäischen Liga im Ausland ist abgeblasen

"Die Pläne, dass Perth das erste europäische Ligaspiel außerhalb seiner Landesgrenzen ausrichten soll, sind gestrichen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Partie hätte am 8. Februar stattfinden sollen. Als Gründe für die Absage nannten die Organisatoren "finanzielle Risiken, schwierige Genehmigungsbedingungen und Komplikationen in letzter Minute außerhalb der eigenen Kontrolle."

Auch der asiatische Kontinentalverband AFC habe mit neuen Forderungen zur Absage beigetragen. "Aufgrund weiterer inakzeptabler Forderungen seitens des AFC in den letzten Stunden ist es unmöglich geworden, das Spiel in Perth auszutragen", sagte Serie-A-Boss Ezio Simonelli.