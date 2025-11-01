Nach Startelf-Rückkehr als "Gigant" gefeiert: Bahnt sich bei einem DFB-Star eine überraschende Kehrtwende an?

Dabei zeigte Bisseck beim 3:0 über die Fiorentina eine starke Leistung und wurde im Nachgang entsprechend von der Presse gelobt. "Bisseck kehrt als Gigant ins Zentrum zurück", titelte die Gazzetta dello Sport und sprach von einer "wunderbaren Überraschung. Er ist eine hervorragende Alternative für Chivu in der Gegenwart und verspricht eine rosige Zukunft für die Abwehr von Inter."

Ähnlich euphorisch feierte Calciomercato Bissecks Auftritt: "Der Deutsche besteht die Prüfung mit Bravour und begeht nur einen einzigen Fehler beim Stand von 2:0, vielleicht aufgrund eines Konzentrationsverlusts nach dem zweiten Tor: ein Aspekt, an dem er weiter arbeiten muss", hieß es dort.