Nach seinem überraschenden Einsatz unter der Woche gegen die AC Florenz hat die italienische Presse ein Loblied auf Nationalspieler Yan Aurel Bisseck von Inter Mailand gesungen.
Nach Startelf-Rückkehr als "Gigant" gefeiert: Bahnt sich bei einem DFB-Star eine überraschende Kehrtwende an?
WAS IST PASSIERT?
Zum ersten Mal seit Ende August durfte der 24-Jährige in der Serie A wieder von Beginn an ran. Trainer Christian Chivu setzte den gebürtigen Kölner als zentralen Part seiner etatmäßigen defensiven Dreierkette neben Manuel Akanji und Alessandro Bastoni ein.
WAS WURDE GESAGT?
Dabei zeigte Bisseck beim 3:0 über die Fiorentina eine starke Leistung und wurde im Nachgang entsprechend von der Presse gelobt. "Bisseck kehrt als Gigant ins Zentrum zurück", titelte die Gazzetta dello Sport und sprach von einer "wunderbaren Überraschung. Er ist eine hervorragende Alternative für Chivu in der Gegenwart und verspricht eine rosige Zukunft für die Abwehr von Inter."
Ähnlich euphorisch feierte Calciomercato Bissecks Auftritt: "Der Deutsche besteht die Prüfung mit Bravour und begeht nur einen einzigen Fehler beim Stand von 2:0, vielleicht aufgrund eines Konzentrationsverlusts nach dem zweiten Tor: ein Aspekt, an dem er weiter arbeiten muss", hieß es dort.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Zuletzt war dem 24-Jährigen bei den Nerazzurri meist nur die Rolle als Bankdrücker vergönnt. Coach Chivu setzte neben Akanji und Bastoni wahlweise entweder auf Routinier FRancesco Acerbi oder den Niederländer Stefan de Vrij.
Bisseck kam hingegen wenn nur in der Champions League zum Einsatz. Dort sammelte er am zweiten und dritten Spieltag gegen Slavia Prag und Union Saint-Gilloise immerhin zwei Startelfeinsätze.
WUSSTEST DU?
Ein Comeback in der Inter-Startelf könnte den deutschen Innenverteidiger auch für Julian Nagelsmann wieder zum Thema machen. Seinen ersten und bislang einzigen Einsatz im DFB-Dress feierte er im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien im März, als er in der Schlussphase eingewechselt wurde. Seitdem kam keine weitere Nominierung mehr hinzu.
Bissecks Vertrag in Mailand läuft noch bis zum 30. Juni 2029. Zuletzt machten Gerüchte um einen Abschied im Winter die Runde.