Der heute 37-jährige Diego Capel, der in seiner 2023 beendeten Karriere als Profi unter anderem für den FC Sevilla, Sporting und RSC Anderlecht spielte, hat sich in deutlichen Worten zu seinem Wechsel zum FC Barcelona geäußert. Damals war der zweifache spanische Nationalspieler noch ein Kind.
"Nach sechs Monaten in La Masia hatte ich eine Depression": Erschütterndes Geständnis von einstigem Supertalent des FC Barcelona
Capel, der einst als eines der Wunderkinder des spanischen Fußballs galt, sprach im Podcast "Offsiders" über seine schlechten Erfahrungen im Ausbildungszentrum La Masia während seiner Zeit bei Barca. Capel, der 2004 mit 16 Jahren, acht Monaten und acht Tagen bei Sevilla in der Primera Division debütierte, wurde vier Jahre zuvor von den Katalanen unter Vertrag genommen.
Capel gab zu, dass er "eine schwere Zeit hatte" und sagte: "Nach sechs Monaten in La Masia hatte ich eine Depression." Er erzählte, dass er damals "nicht einmal ein Handy hatte", aber dass man ihm in Barcelona eines zur Verfügung stellte, um ihm zu helfen, sein Heimweh zu überwinden: "Es war ein altes Ding, aber ich benutzte es, um meine Eltern anzurufen. Und so sah mein Alltag aus: Abends sprach ich mit meiner Mutter und weinte wie ein Schlosshund."
Capel hielt es nur wenige Monate im Nachwuchs von Barca aus. "Nach fünf oder sechs Monaten beschloss ich, in mein Dorf zurückzukehren. Es war nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Der Fußball trat in den Hintergrund, weil ich die Wärme meiner Familie brauchte."
- AFP
Capel startete in Sevilla durch
Capel erinnerte sich zudem an seine Anfänge bei Sevilla, wohin er 2003 wechselte und wo er in vier Jahren als Profi zwölf Tore erzielte sowie 20 Vorlagen in 173 Pflichtspielen gab. "Ich erinnere mich an mein erstes Training gegen Dani Alves. Er hob mich zwei Meter hoch."
Capel betonte, dass er in Sevilla "mit Leuten trainierte, die schon seit zehn Jahren in der Primera Division spielten" und führte aus: "Sie haben mich hart angegangen, aber ich musste mich aufraffen und weitermachen, denn genau das erwartete mich in der Primera Division. Ich war noch ein Kind, spielte aber mit Männern. Wenn man sich wirklich verbessern will, muss man in dieser Hinsicht reifen. Für mich war es eine Phase, in der ich viel gelernt und mich enorm weiterentwickelt habe."
Capel spielte auch für Spanien
Bis heute ist Capel der zweitjüngste Debütant in Sevillas Vereinsgeschichte. Übertroffen wird er nur vom 2019 mit 35 Jahren verstorbenen Jose Antonio Reyes, der im Januar 2000 bei einer 1:2-Niederlage gegen Real Saragossa im Alter von 16 Jahren, vier Monaten und 29 Tagen erstmals auflief.
Capel wechselte schließlich 2011 nach Lissabon zu Sporting, wo er bis 2015 blieb. Anschließend ging es für ihn nach Italien zu CFC Genua. Über Anderlecht landete er 2018 wieder in seiner Heimat bei Extremadura UD. Seine Laufbahn ließ er dann bei einem kurzen Gastspiel beim FC Birkirkara auf Malta sowie bei Pedes Irodotou auf Kreta ausklingen.
2008 hatte er für Spaniens Nationalelf unter Vicente del Bosque debütiert. Bei einem 3:0-Sieg in Dänemark waren dem eingewechselten Capel in 45 Minuten Spielzeit zwei Vorlagen gelungen.
- AFP
Diego Capel: Seine Profikarriere im Überblick
- 2004-2011: FC Sevilla
- 2011-2015: Sporting
- 2015-2016: CFC Genua
- 2016-2017: RSC Anderlecht
- 2018-2019: Extremadura UD
- 2020: FC Birkirkara
- 2022: Pedes Irodotou