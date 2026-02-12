"Nach sechs Monaten in La Masia hatte ich eine Depression": Erschütterndes Geständnis von einstigem Supertalent des FC Barcelona

Capel, der einst als eines der Wunderkinder des spanischen Fußballs galt, sprach im Podcast "Offsiders" über seine schlechten Erfahrungen im Ausbildungszentrum La Masia während seiner Zeit bei Barca. Capel, der 2004 mit 16 Jahren, acht Monaten und acht Tagen bei Sevilla in der Primera Division debütierte, wurde vier Jahre zuvor von den Katalanen unter Vertrag genommen.

Capel gab zu, dass er "eine schwere Zeit hatte" und sagte: "Nach sechs Monaten in La Masia hatte ich eine Depression." Er erzählte, dass er damals "nicht einmal ein Handy hatte", aber dass man ihm in Barcelona eines zur Verfügung stellte, um ihm zu helfen, sein Heimweh zu überwinden: "Es war ein altes Ding, aber ich benutzte es, um meine Eltern anzurufen. Und so sah mein Alltag aus: Abends sprach ich mit meiner Mutter und weinte wie ein Schlosshund."

Capel hielt es nur wenige Monate im Nachwuchs von Barca aus. "Nach fünf oder sechs Monaten beschloss ich, in mein Dorf zurückzukehren. Es war nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Der Fußball trat in den Hintergrund, weil ich die Wärme meiner Familie brauchte."