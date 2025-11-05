Nach Roter Karte gegen PSG: Bayerns Doppelpacker Luis Diaz meldet sich erstmals zu Wort - und wendet sich an Achraf Hakimi

"Es war eine Nacht voller Emotionen", schrieb Diaz in einem Beitrag bei Instagram. "Fußball erinnert uns immer daran, dass in 90 Minuten alles passieren kann, das Beste und das Schlimmste. Ich war traurig, dass ich das Spiel nicht mit meinen Teamkollegen zu Ende spielen konnte, aber stolz auf ihre unglaubliche Leistung." In Richtung des Gefoulten äußerte Bayerns Neuzugang: "Ich wünsche Hakimi eine schnelle Rückkehr auf den Platz."

Durch sein Foul am Marokkaner, bei dem sich dieser womöglich schlimmer verletzt hat, bescherte Diaz den verbliebenen Bayern eine haarige zweite Halbzeit. Diese wurde zur Abwehrschlacht mit 86 Prozent Ballbesitz für PSG und 19:2 Torschüssen. Doch das Bollwerk hielt, der Titelverteidiger kam lediglich noch zum 1:2 - und Bayerns Siegesserie hielt.

Diaz indes vollbrachte etwas, das es zuvor nur einmal in der Champions League gegeben hatte, nämlich einen Doppelpack zu erzielen und dann Rot zu sehen. Im Oktober 2021 passierte dies Antoine Griezmann im Trikot von Atletico Madrid gegen den FC Liverpool.