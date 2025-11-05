Mit einem schnellen Doppelpack hatte Luis Diaz den FC Bayern München beim Auswärtsauftritt in der Champions League gegen Paris Saint-Germain zu einer 2:0-Führung geschossen. Dann flog der Kolumbianer nach einem rüden Einsteigen gegen Achraf Hakimi vom Feld.
Nach Roter Karte gegen PSG: Bayerns Doppelpacker Luis Diaz meldet sich erstmals zu Wort - und wendet sich an Achraf Hakimi
Luis Diaz richtet sich an Achraf Hakimi
"Es war eine Nacht voller Emotionen", schrieb Diaz in einem Beitrag bei Instagram. "Fußball erinnert uns immer daran, dass in 90 Minuten alles passieren kann, das Beste und das Schlimmste. Ich war traurig, dass ich das Spiel nicht mit meinen Teamkollegen zu Ende spielen konnte, aber stolz auf ihre unglaubliche Leistung." In Richtung des Gefoulten äußerte Bayerns Neuzugang: "Ich wünsche Hakimi eine schnelle Rückkehr auf den Platz."
Durch sein Foul am Marokkaner, bei dem sich dieser womöglich schlimmer verletzt hat, bescherte Diaz den verbliebenen Bayern eine haarige zweite Halbzeit. Diese wurde zur Abwehrschlacht mit 86 Prozent Ballbesitz für PSG und 19:2 Torschüssen. Doch das Bollwerk hielt, der Titelverteidiger kam lediglich noch zum 1:2 - und Bayerns Siegesserie hielt.
Diaz indes vollbrachte etwas, das es zuvor nur einmal in der Champions League gegeben hatte, nämlich einen Doppelpack zu erzielen und dann Rot zu sehen. Im Oktober 2021 passierte dies Antoine Griezmann im Trikot von Atletico Madrid gegen den FC Liverpool.
- AFP
Bereits der fünfte Platzverweis in der Karriere von Luis Diaz
Bayerns Sportvorstand Max Eberl erklärte daher, wie Diaz nach dem Platzverweis reagierte: "Er hat als Erster in der Kabine gestanden und hat jeden Spieler abgeklatscht. Er weiß, dass er der Mannschaft dankbar ist. Aber andererseits ist die Mannschaft auch ihm dankbar, dass er die zwei Tore geschossen hat."
Es waren beileibe nicht die ersten Treffer, die Diaz für die Münchner erzielte. Der 28-Jährige, der für eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro im Sommer aus Liverpool kam, steht mittlerweile bei zehn Tore in 16 Pflichtspielen. Dazu bereitete er noch fünf weitere Treffer vor.
Insgesamt war es für Diaz der fünfte Platzverweis in seiner Laufbahn. Als er in seiner Heimat für Junior FC kickte (2017 bis 2019), flog er in 106 Pflichtspielen zweimal mit Rot vom Feld.
Zwischen 2019 und 2022, als der 68-malige Nationalspieler im Trikot des FC Porto unterwegs war, sah er einmal glatt Rot und einmal Gelb-Rot. Seine letzte Hinausstellung vor dem Dienstagabend in Paris datierte vom 10. Februar 2021, als Diaz im Pokal-Wettbewerb Taca de Portugal im Halbfinal-Hinspiel beim SC Braga (1:1) in der 70. Minute den Roten Karton sah.
Luis Diaz: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Einsätze: 16
- Tore: 10
- Vorlagen: 5
- Minuten: 1244
- Gelbe Karten: 5
- Rote Karten: 1