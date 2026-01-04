Nach Pascal Groß: BVB gibt wohl einen zweiten Spieler im Winter ab

In Hoffnung auf mehr Spielpraxis drängte Campbell schon länger auf einen Transfer, nun dürfte sich sein Wunsch erfüllen. Im Sommer hatte Dortmund noch einen Wechsel zum VfB Stuttgart blockiert. Zuletzt wurde Campbell auch bei den belgischen Erstligisten Club Brügge und RSC Anderlecht sowie beim deutschen Zweitligisten SV Elversberg gehandelt.

Campbell will sich in Hoffenheim auch für eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer in seinem Heimatland empfehlen. Für diverse US-amerikanische U-Nationalmannschaften absolvierte er bereits elf Einsätze, auf sein Debüt für die A-Auswahl wartet Campbell aber noch.

Bereits zuvor hatte Dortmund Pascal Groß an Brighton & Hove Albion verkauft. Der 34-jährige Nationalspieler wechselte für zwei Millionen Euro zu seinem Ex-Klub nach England. Durch diverse Boni könnte die Summe noch um eine weitere Million ansteigen.