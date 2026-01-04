Laut Sport1 zahlt die TSG eine Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro für den 19-jährigen Offensivspieler. Im Sommer soll eine Kaufoption über zehn bis zwölf Millionen Euro bestehen. Campbells Vertrag beim BVB läuft noch bis 2028.
Nach Pascal Groß: BVB gibt wohl einen zweiten Spieler im Winter ab
Campbell, US-Amerikaner mit isländischen Wurzeln, wechselte 2022 vom isländischen Topklub Breidablik Kopavogur in die Nachwuchsabteilung des BVB. Dort spielte er für die U17 und die U19, ehe er im Sommer 2024 zu den Profis stieß.
Unter Ex-Trainer Nuri Sahin feierte Campbell im Oktober 2024 sein Debüt, setzte sich anschließend aber nicht durch. Bis dato reichte es insgesamt nur zu 91 Minuten in sieben Einsätzen. Sahins Nachfolger Niko Kovac wechselte Campbell in dieser Saison lediglich einmal ein, Mitte September beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim. Zuletzt schickte er ihn sogar zur U23.
- Getty Images
Cole Campbell will sich für eine WM-Teilnahme empfehlen
In Hoffnung auf mehr Spielpraxis drängte Campbell schon länger auf einen Transfer, nun dürfte sich sein Wunsch erfüllen. Im Sommer hatte Dortmund noch einen Wechsel zum VfB Stuttgart blockiert. Zuletzt wurde Campbell auch bei den belgischen Erstligisten Club Brügge und RSC Anderlecht sowie beim deutschen Zweitligisten SV Elversberg gehandelt.
Campbell will sich in Hoffenheim auch für eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer in seinem Heimatland empfehlen. Für diverse US-amerikanische U-Nationalmannschaften absolvierte er bereits elf Einsätze, auf sein Debüt für die A-Auswahl wartet Campbell aber noch.
Bereits zuvor hatte Dortmund Pascal Groß an Brighton & Hove Albion verkauft. Der 34-jährige Nationalspieler wechselte für zwei Millionen Euro zu seinem Ex-Klub nach England. Durch diverse Boni könnte die Summe noch um eine weitere Million ansteigen.
Cole Campbell: Seine Leistungsdaten beim BVB
- U17: 11 Spiele, 6 Tore, 5 Assists
- U19: 47 Spiele, 13 Tore, 16 Assists
- U23: 13 Spiele, 2 Tore, 3 Assists
- Profis: 7 Spiele, 0 Tore, 0 Assists