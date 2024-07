Mario Balotelli hätte unterschreiben können, doch der Klub ist nicht mehr interessiert - nachdem ein Party-Video aufgetaucht ist.

Der brasilianische Top-Klub Corinthians hat sich gegen eine Verpflichtung von Stürmer Mario Balotelli entschieden. Das berichtet der Transfer-Insider Rudy Galetti.

Demzufolge gibt es "interne Unstimmigkeiten" bei Corinthians, was den Transfer betrifft, sowie "Zweifel am körperlichen Zustand" des Italieners - nachdem ein Party-Video aufgetaucht war, in dem Balotelli betrunken nicht den allerbesten Eindruck gemacht hatte.