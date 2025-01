Cristiano Ronaldo trifft für seinen Saudi-Klub bereits im ersten Spiel des Jahres wieder. Damit ist ihm eine Bestmarke sicher.

Cristiano Ronaldo von Al-Nassr hat in seinem ersten Spiel 2025 sofort einen Rekord aufgestellt: Da der Portugiese in der 42. Minute per Elfmeter für seinen Klub im Liga-Duell mit Al-Akhdoud traf, ist ihm nun in jedem der letzten 24 Kalenderjahre ein Treffer gelungen. Eine solche Serie konnte bislang noch kein Spieler vorweisen.