Nach nächstem Dreierpack für Al-Nassr: Cristiano Ronaldo auf bestem Weg zu einem Weltrekord

Cristiano Ronaldo ist weiterhin nicht zu stoppen. Das bewies er am Dienstag erneut - und kann sich nun einen Rekord sichern.

Cristiano Ronaldo hat am Dienstagabend beim 8:0-Sieg von Al-Nassr gegen Abha Club drei Treffer erzielt und damit seine Führung in der Torschützenliste der Saudi Pro League ausgebaut. Sollte CR7 am Saisonende tatsächlich Torschützenkönig werden, würde er einen Weltrekord aufstellen: Bislang gab es noch keinen Spieler, der in vier Top-Ligen die meisten Treffer in einer Saison erzielt hat.

Ronaldo schaffte das bisher in England für Manchester United, in Spanien für Real Madrid und in Italien für Juventus.