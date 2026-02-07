Nach mehr als zehn Jahren: Leistungsträger bei RB Leipzig in die zweite Reihe gedrängt

Damit einhergehen soll auch eine deutliche Gehaltskürzung für Gulacsi, der seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängern werde. Umgekehrt habe Vandevoordt ebenfalls schon einen neuen Vertrag bis 2030 unterzeichnet. Gulacsi soll seinem Nachfolger in seinem dann wohl letzten Jahr in Leipzig unterstützen und bei seiner Entwicklung entscheidend mitwirken.

Vandevoordt war bereits im Sommer 2024 für zehn Millionen Euro zu RB gewechselt, konnte Gulacsi aber bislang nicht den Platz als Stammkeeper streitig machen. In der laufenden Spielzeit hütet er jedoch zumindest im DFB-Pokal das Tor.

In den bisherigen drei Spielen stand er über 90 Minuten zwischen den Pfosten, das wird wohl auch am kommenden Mittwoch so sein, wenn RB im Viertelfinale den FC Bayern fordert. In der Bundesliga vertrat der 23-Jährige Gulacsi bereits sechsmal in der vergangenen Saison und durfte außerdem zweimal in der Champions League ran.