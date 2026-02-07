Wie die Bild berichtet, wird Peter Gulacsi bei RB Leipzig ab der kommenden Saison ins zweite Glied zurückrücken. Demnach werde es in der kommenden Saison zu einer Wachablösung im Tor der Sachsen kommen und Maarten Vandevoordt zur neuen Nummer eins befördert.
Nach mehr als zehn Jahren: Leistungsträger bei RB Leipzig in die zweite Reihe gedrängt
Gulacsi soll Vandevoordts Entwicklung unterstützen
Damit einhergehen soll auch eine deutliche Gehaltskürzung für Gulacsi, der seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängern werde. Umgekehrt habe Vandevoordt ebenfalls schon einen neuen Vertrag bis 2030 unterzeichnet. Gulacsi soll seinem Nachfolger in seinem dann wohl letzten Jahr in Leipzig unterstützen und bei seiner Entwicklung entscheidend mitwirken.
Vandevoordt war bereits im Sommer 2024 für zehn Millionen Euro zu RB gewechselt, konnte Gulacsi aber bislang nicht den Platz als Stammkeeper streitig machen. In der laufenden Spielzeit hütet er jedoch zumindest im DFB-Pokal das Tor.
In den bisherigen drei Spielen stand er über 90 Minuten zwischen den Pfosten, das wird wohl auch am kommenden Mittwoch so sein, wenn RB im Viertelfinale den FC Bayern fordert. In der Bundesliga vertrat der 23-Jährige Gulacsi bereits sechsmal in der vergangenen Saison und durfte außerdem zweimal in der Champions League ran.
Gulacsi übernimmt Stammkeeper-Rolle in der Saison 2015/16
Gulacsi ist nach Lukas Klostermann und neben Willi Orban der dienstälteste Spieler im aktuellen Kader der Leipziger. Der 35-Jährige kam im Sommer 2015 für drei Millionen Euro von Schwesterklub Red Bull Salzburg nach Leipzig, als der Klub noch in der 2. Liga spielte, und machte seitdem 359 Pflichtspiele für die Sachsen. Nur Orban (371) und Yussuf Poulsen (425) haben mehr Partien auf dem Buckel.
Ein halbes Jahr nach seiner Ankunft verdrängte er Fabio Coltorti als Nummer eins und war seitdem eigentlich der unumstrittene Rückhalt in Leipzig. Das änderte sich zumindest kurzfristig mal, als sich Gulacsi einen Kreuzbandriss zuzog und Janis Blaswich in dessen Abwesenheit das Tor der Leipziger hütete und auch nach Gulacsis Genesung zunächst die Nase vorn hatte. Wenige Wochen nach dem Jahreswechsel eroberte sich Gulacsi aber Anfang 2024 seinen Stammplatz zurück.
Peter Gulacsi: Seine Zahlen für RB Leipzig
- Spiele: 359
- Gegentore: 435
- Spiele ohne Gegentor: 118