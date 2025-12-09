Nach Finalpleite gegen Lionel Messi: Thomas Müllers Zukunft in Vancouver geklärt

"Wir bauen dieses Team über mehrere Jahre hinweg auf, und die meisten unserer Spieler werden 2026 zurückkehren, um auf dem starken Fundament aufzubauen, das wir geschaffen haben", erklärte Sportdirektor Axel Schuster: "Obwohl unsere rekordverdächtige Saison gerade erst zu Ende gegangen ist, laufen die Vorbereitungen für 2026 bereits seit Monaten, und wir sind bereit, im Januar durchzustarten."

Nach 756 Einsätzen für den FC Bayern und 131 Länderspielen hatte sich Müller im August aus Fußball-Deutschland verabschiedet. Der Weltmeister von 2014 erlebte mit neun Toren in 13 Pflichtspielen und dem rasanten Aufstieg zum Publikumsliebling eine erfolgreiche erste Saison mit Vancouver. Das Finale um die Meistertrophäe verloren Müller und die Whitecaps am Samstag nach einem knappen Spiel gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi (1:3).