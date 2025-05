Gabriel Vidovic zieht es womöglich zurück zu Dinamo Zagreb.

Gabriel Vidovic könnte den FC Bayern München nach einem verlorenen Jahr im Sommer dauerhaft verlassen. Laut kroatischen Medienberichten ist Dinamo Zagreb an einem Transfer interessiert. Bereits in der Saison 2023/24 überzeugte der 21-jährige Offensivspieler per Leihe beim kroatischen Rekordmeister.