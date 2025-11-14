"Enttäuschend, unzureichend, selbstgefällig": In der Oktober-Länderspielphase bekam Michael Olise von der französischen Presse viel Kritik - obwohl er mit der L'Equipe Tricolore einen 3:0-Sieg gegen Aserbaidschan feierte. Es folgte ein mageres 2:2 gegen Island. Olise blieb jeweils ohne Torbeteiligung.
Nach Durchhänger beim FC Bayern! Michael Olises Positions-Wechsel hat für Frankreich "alles verändert"
Seitdem baute Olise - immer noch auf sehr hohem Niveau - auch beim FC Bayern etwas ab. Bis zur Oktober-Länderspielphase hatte er in zehn Spielen elf Scorerpunkte verzeichnet, seitdem nur drei in sieben. Am Samstag gegen Union Berlin (2:2) zeigte Olise seine schwächste Leistung in dieser Saison.
Nun meldete sich der 23-Jährige in beeindruckender Manier zurück. Beim 4:0-Sieg gegen die Ukraine, womit sich Frankreich vorzeitig für die WM qualifizierte, war er neben Doppeltorschütze Kylian Mbappe der beste Mann auf dem Platz.
Olise holte den Elfmeter heraus, den Mbappe zur Führung verwandelte, erhöhte dann selbst auf 2:0, kreierte insgesamt vier Großchancen und spielte einige überragende Pässe. Beim Portal Sofascore, das Leistungen anhand von Statistiken bewertet, bekam Olise die extrem seltene Bestnote von 10.
Frankreich: Michael Olise glänzt auf der Zehnerposition
Dabei hatte Olise genau wie die ganze französische Offensive in der ersten Halbzeit enttäuscht. Ousmane Dembele und Desire Doue von Paris Saint-Germain fehlten verletzt. Neben Mbappe und Olise spielten noch Rayan Cherki und Bradley Barcola. Rasant aufwärts ging es aber nach der Pause, als Trainer Didier Deschamps Olise vom rechten Flügel ins Zentrum zog - wie schon öfter in den vergangenen Monaten. "Eine Entscheidung, die für die Offensive der französischen Nationalmannschaft alles verändert hat", schrieb die L'Equipe.
"Sobald er in einer zentralen Position war und mehr Platz hatte, konnte er sich noch besser entfalten", analysierte Deschamps anschließend. Aufgrund der hohen Belastung sei Olise zuletzt "nicht immer in Bestform" gewesen, gab Deschamps zu. "Aber er ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Offensivspiels."
Michael Olise: Nur zwei Münchner spielten bisher mehr
Beim FC Bayern kam Olise in allen 17 bisherigen Pflichtspielen zum Einsatz und absolvierte dabei 1358 von 1530 möglichen Minuten, das macht etwa 89 Prozent der Gesamtspielzeit. Nur Harry Kane und Joshua Kimmich standen für die Münchner bis dato länger auf dem Platz.
Trainer Vincent Kompany setzte Olise in dieser Saison erst einmal auf der Zehnerposition ein, beim 2:1-Sieg im Supercup gegen den VfB Stuttgart Mitte August. Über rechts kam damals Serge Gnabry, der seitdem die zentrale Rolle ausfüllt. Dort wird der Konkurrenzkampf demnächst noch härter - und zwar, wenn Jamal Musiala in einigen Wochen sein Comeback nach überstandenem Wadenbeinbruch feiert.
Michael Olise: Seine nächsten Spiele mit dem FC Bayern
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)