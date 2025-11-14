Nach Durchhänger beim FC Bayern! Michael Olises Positions-Wechsel hat für Frankreich "alles verändert"

Seitdem baute Olise - immer noch auf sehr hohem Niveau - auch beim FC Bayern etwas ab. Bis zur Oktober-Länderspielphase hatte er in zehn Spielen elf Scorerpunkte verzeichnet, seitdem nur drei in sieben. Am Samstag gegen Union Berlin (2:2) zeigte Olise seine schwächste Leistung in dieser Saison.

Nun meldete sich der 23-Jährige in beeindruckender Manier zurück. Beim 4:0-Sieg gegen die Ukraine, womit sich Frankreich vorzeitig für die WM qualifizierte, war er neben Doppeltorschütze Kylian Mbappe der beste Mann auf dem Platz.

Olise holte den Elfmeter heraus, den Mbappe zur Führung verwandelte, erhöhte dann selbst auf 2:0, kreierte insgesamt vier Großchancen und spielte einige überragende Pässe. Beim Portal Sofascore, das Leistungen anhand von Statistiken bewertet, bekam Olise die extrem seltene Bestnote von 10.