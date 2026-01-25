Youssoufa Moukoko Kopenhagen 2025Getty Images
Falko Blöding

Nach dem Verlust des Stammplatzes: Nächste Hiobsbotschaft für Ex-BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko

In Kopenhagen schmort Youssoufa Moukoko mittlerweile auf der Bank. Angeblich soll das einstige Supertalent des BVB schon wieder abgegeben werden.

Youssoufa Moukoko hat seinen Stammplatz beim dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen verloren. Der Klub prüft angeblich sogar schon, wie er den deutschen U21-Nationalspieler noch im Winter loswerden kann.

Bold.dk schreibt, Kopenhagens Sportchef Sune Smith-Nelsen halte aktuell Ausschau nach einer Möglichkeit, Moukoko in der laufenden Transferperiode zu verkaufen. Allerdings habe er dabei noch keine Interessenten für den Stürmer gefunden.

  • Moukoko kam im Sommer 2025 für fünf Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund nach Kopenhagen und steht dort noch bis 2030 unter Vertrag.

    Für den Angreifer läuft es nicht gut in Kopenhagen. Er hat seinen Stammplatz verloren und schmorte unter Trainer Jacob Neestrup in drei der letzten vier Pflichtspiele jeweils 90 Minuten lang auf der Bank. In den vergangenen neun Ligapartien gelang dem 21-Jährigen nur ein Treffer, dieser datiert von Anfang November.

    Youssoufa Moukoko ist Kopenhagens Sturm noch die Nummer vier

    Ein vorzeitiger Abgang aus Kopenhagen wäre ein Tiefschlag für Moukoko. Das einstige Wunderkind des deutschen Fußballs wollte seine Laufbahn dort nach schwierigen Jahren beim BVB sowie einer verkorksten Leihe zu OGC Nizza in die Ligue 1 wieder in Schwung bringen. Nach einer durchwachsenen Startphase gab sich Moukoko im Oktober im kicker kämpferisch: "Ich werde da wieder rauskommen, ich weiß es. Ich bin mein größter Kritiker. Ich weiß, dass das nicht mein Level ist. Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft helfen werde."

    Es habe "wahrscheinlich jeder erwartet, dass ich nach Dänemark gehe und die Liga zerschieße, aber ich habe zwei Jahre lang fast nie 90 Minuten gespielt. Dann plötzlich alle drei Tage zu spielen, ist erst mal ein Brett."

    So regelmäßig darf er aber längst nicht mehr ran. In der Hackordnung in der FCK-Offensive haben derzeit Viktor Dadason (17), Andreas Cornelius (32) und der Ex-Schalker Jordan Larsson (28) die Nase vor Moukoko.

    Für Kopenhagen läuft es in dieser Saison nicht rund. Der Titelverteidiger belegt in der dänischen Superliga einen enttäuschenden fünften Rang und hat bereits zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Aarhus GF angehäuft. Immerhin: In der Champions League hat Kopenhagen als 26. der Tabelle vor dem letzten Spieltag noch die Chance, sich für die Playoffs zur K.o.-Phase zu qualifizieren. Am letzten Spieltag der Ligaphase treffen Moukoko und seine Mitspieler am Mittwoch in einem Auswärtsspiel auf den FC Barcelona.

  • Youssoufa Moukokos Leistungsdaten beim FC Kopenhagen

    • Einsätze: 29
    • Einsatzminuten: 1.449
    • Tore: 8
    • Assists: 2
    • Gelbe Karten: 1
