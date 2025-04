Beim FC Bayern geht es für den Routinier nach dem Sommer nicht mehr weiter. Doch der Klub hat wohl einen Plan mit ihm.

Der FC Bayern München bietet Klub-Legende Thomas Müller für die kommende Saison laut übereinstimmender Medienberichte keinen neuen Vertrag an - sondern will stattdessen, dass der 36-Jährige zu einem Partnerklub in die Major League Soccer wechselt. Aus der nordamerikanischen Liga gibt es nach Angaben der Sport Bild Interesse von Cincinnati und San Diego, doch dem FCB schwebt ein Transfer zum Los Angeles FC vor, der seit einiger Zeit mit den Münchenern kooperiert.