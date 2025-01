Nach Ansage von Max Eberl: Thomas Müller scherzt über seine Zukunft beim FC Bayern München

Vertragsverlängerung, Karriereende oder gar ein Winterwechsel? Thomas Müller vom FC Bayern München hat über seine weiterhin offene Zukunft gescherzt.

Sieben Verträge laufen beim FC Bayern München im kommenden Sommer aus, bei Klub-Ikone Thomas Müller ist Sportvorstand Max Eberl am entspanntesten. Eberl erwartet "ein sehr kurzes Gespräch", stattfinden soll es im "März oder April" und den Ausgang entscheidet nur einer: Müller. "Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann wird es weitergehen", betonte Eberl vor einigen Tagen.

Was denn nun seine Pläne seien, nachdem der Klub die Zukunftsentscheidung in seine Hände gelegt habe, wurde Müller am Mittwochabend nach dem 5:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim gefragt. "Ich schaue heute vor dem ins Bett gehen nochmal in meine Hände und schaue, was drinnen liegt", erwiderte er. "Dann überlege ich es mir."