Nach Abbruch wegen großer Pyro-Show: Ajax-Spiel wird ohne Fans beendet

Der Verein erklärte, dass die Zuschauer und besonders die Fans auf der F-Tribüne gründlich kontrolliert worden seien. Auch Hunde seien eingesetzt worden, um Feuerwerk aufzuspüren. "Trotz allem sind wir von der Menge und der Gefährlichkeit des Feuerwerks überrascht worden", sagte der für die Sicherheit zuständige Ajax-Direktor Shashi Baboeram Panday. Ajax will Kamerabilder auswerten, um Täter zu identifizieren.

Schiedsrichter Bas Nijhuis hatte die Partie beim Stand von 0:0 in der 5. Minute zunächst für über 40 Minuten unterbrochen, doch auch nach Wiederaufnahme wurde weitergezündelt und das Spiel daraufhin umgehend beendet.