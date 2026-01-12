Nach 1:8-Blamage beim FC Bayern München! Kapitän des VfL Wolfsburg ledert gegen Schiedsrichter Florian Badstübner
Mit 1:8 geht der VfL Wolfsburg beim FC Bayern München baden. Wölfe-Kapitän Maximilian Arnold hat dennoch etwas an der Leistung des Unparteiischen auszusetzen.
Maximilian Arnold war nach der bösen Klatsche des VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München mit der Spielführung von Schiedsrichter Florian Badstübner überhaupt nicht einverstanden.
Unmittelbar nach dem Abpfiff übte der Kapitän der Niedersachsen scharfe Kritik am 34-jährigen Unparteiischen: "Das 5:1 ist eine Riesen-Frechheit. Man kann nicht den Innenverteidiger zu sich holen und dann anpfeifen, sodass die Position nicht besetzt ist. Das ist eine Frechheit, muss ich ehrlicherweise sagen", so Arnold.
Wolfsburger fühlen sich durch Schiedsrichter benachteiligt
Besagter Vorfall, der den Wölfe-Spielführer auf die Palme brachte, ereignete sich in der 67. Minute - nur wenige Augenblicke vor dem fünften Treffer des deutschen Rekordmeister. In Folge eines Foulspiels von Wolfsburgs Lovro Majer an Tom Bischof unterbrach Badstübner die Begegnung und rief VfL-Innenverteidiger Moritz Jenz zu sich, um diesen für ein unmittelbar vorangegangenes Einsteigen gegen Bayerns Josip Stanisic zu tadeln.
Nach einem kurzen Plausch in Höhe der Mittellinie gab Badstübner die Begegnung schließlich wieder frei, ohne auf den zurückeilenden Jenz zu warten. Die Münchner nutzten in Person von Leon Goretzka die sich bietende Gelegenheit. Der FCB-Mittelfeldspieler schaltete schnell und schickte Teamkollege Harry Kane in eben jenen freien Raum. Frei vor dem Kasten legte der Engländer auf den besser postierten Raphael Guerreiro hinüber, der schließlich keinerlei Probleme hatte, das Leder im leeren Tor unterzubringen.
Die Wolfsburger Spieler und Trainer Daniel Bauer beschwerten sich daraufhin heftig bei Badstübner. Der Unparteiische ließ sich von seiner Entscheidung, den Treffer anzuerkennen, allerdings nicht mehr abbringen und pfiff die Partie wenige Momente später wieder an.
Bayern in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen auf Platz eins
In der Tabelle bauten die Bayern ihren Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund (3:3 gegen Eintracht Frankfurt) auf nunmehr elf Zähler aus. Wolfsburg bleibt als 14. mit 15 Punkten hingegen im Abstiegskampf stecken.
