Nach 1:8-Blamage beim FC Bayern München! Kapitän des VfL Wolfsburg ledert gegen Schiedsrichter Florian Badstübner

Besagter Vorfall, der den Wölfe-Spielführer auf die Palme brachte, ereignete sich in der 67. Minute - nur wenige Augenblicke vor dem fünften Treffer des deutschen Rekordmeister. In Folge eines Foulspiels von Wolfsburgs Lovro Majer an Tom Bischof unterbrach Badstübner die Begegnung und rief VfL-Innenverteidiger Moritz Jenz zu sich, um diesen für ein unmittelbar vorangegangenes Einsteigen gegen Bayerns Josip Stanisic zu tadeln.

Nach einem kurzen Plausch in Höhe der Mittellinie gab Badstübner die Begegnung schließlich wieder frei, ohne auf den zurückeilenden Jenz zu warten. Die Münchner nutzten in Person von Leon Goretzka die sich bietende Gelegenheit. Der FCB-Mittelfeldspieler schaltete schnell und schickte Teamkollege Harry Kane in eben jenen freien Raum. Frei vor dem Kasten legte der Engländer auf den besser postierten Raphael Guerreiro hinüber, der schließlich keinerlei Probleme hatte, das Leder im leeren Tor unterzubringen.

Die Wolfsburger Spieler und Trainer Daniel Bauer beschwerten sich daraufhin heftig bei Badstübner. Der Unparteiische ließ sich von seiner Entscheidung, den Treffer anzuerkennen, allerdings nicht mehr abbringen und pfiff die Partie wenige Momente später wieder an.