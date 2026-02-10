Es wurden ehrgeizige Pläne ausgearbeitet, um bis 2028 einen weiteren Meistertitel zu gewinnen, und Owen glaubt, dass die Red Devils auf dem besten Weg sind, dieses Ziel zu erreichen. Er räumt ein, dass United derzeit wie ein Titelanwärter aussieht, aber auf einen weiteren großen Sommer zusteuert.

Der ehemalige United-Stürmer Owen, der jetzt als britischer Botschafter für die Online-Casino-Vergleichsseite casino.org tätig ist, sagte gegenüber GOAL auf die Frage, was nötig sei, um die nationale Dominanz wiederherzustellen: „Auch wenn sie wirklich gut spielen, geht es nicht nur darum, was man diesem Team hinzufügen kann, damit es eine Chance hat, etwas zu gewinnen. Wir alle wissen, dass Casemiro den Verein verlässt. Wir alle denken, dass sie noch Spieler brauchen. Es gibt auch ein Fragezeichen hinter Bruno Fernandes und ob er bleiben wird. Es könnte sein, dass dieses Team in diesem Sommer noch einige Veränderungen durchlaufen wird. Das ist schwer zu sagen.

In seiner aktuellen Zusammensetzung und mit der Art und Weise, wie die Mannschaft derzeit spielt, könnte sie am Ende der Saison den zweiten oder dritten Platz in der Liga belegen. Wenn die Liga morgen beginnen würde, könnte man nicht ausschließen, dass sie eine echte Chance hat, um die Meisterschaft mitzuspielen – so wie sie derzeit spielt, so wie Liverpool spielt, so wie City spielt. Im Allgemeinen waren ihre Saisons ziemlich schlecht, und es wird eine niedrige Gesamtpunktzahl sein, die in dieser Saison zum Gewinn der Meisterschaft führt. So wie sie derzeit spielen, kann man das nicht ausschließen.“