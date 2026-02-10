Getty
Mutige Prognose von Man Utd: „Ein oder zwei Jahre“ bis zum Premier-League-Titel, während Michael Owen Transferplan ausarbeitet
Optimismus im Theatre of Dreams
Mehrere hochkarätige Cheftrainer, darunter Louis van Gaal und Jose Mourinho, haben es nicht geschafft, die Red Devils wieder auf Kurs zu bringen, da sich seit mehr als einem Jahrzehnt keine Konstanz einstellen will.
Ruben Amorim ist der jüngste Trainer, der von einem der prominentesten Trainerposten im englischen Fußball entfernt wurde. Der Portugiese wurde Anfang 2026 von seinen Aufgaben entbunden. Er war für das schlechteste Ergebnis von United in der Premier-League-Ära verantwortlich, als der Verein in der Saison 2024/25 auf den 15. Platz abrutschte.
Carrick hat vorübergehend das Ruder übernommen und vier Siege in Folge erzielt. Die Qualifikation für die Champions League ist wieder in Reichweite, da United derzeit nur sechs Punkte hinter dem zweiten Platz liegt. Im sogenannten „Theatre of Dreams” kehrt wieder vorsichtiger Optimismus zurück.
Wird ManUtd wieder zum Titelanwärter?
Es wurden ehrgeizige Pläne ausgearbeitet, um bis 2028 einen weiteren Meistertitel zu gewinnen, und Owen glaubt, dass die Red Devils auf dem besten Weg sind, dieses Ziel zu erreichen. Er räumt ein, dass United derzeit wie ein Titelanwärter aussieht, aber auf einen weiteren großen Sommer zusteuert.
Der ehemalige United-Stürmer Owen, der jetzt als britischer Botschafter für die Online-Casino-Vergleichsseite casino.org tätig ist, sagte gegenüber GOAL auf die Frage, was nötig sei, um die nationale Dominanz wiederherzustellen: „Auch wenn sie wirklich gut spielen, geht es nicht nur darum, was man diesem Team hinzufügen kann, damit es eine Chance hat, etwas zu gewinnen. Wir alle wissen, dass Casemiro den Verein verlässt. Wir alle denken, dass sie noch Spieler brauchen. Es gibt auch ein Fragezeichen hinter Bruno Fernandes und ob er bleiben wird. Es könnte sein, dass dieses Team in diesem Sommer noch einige Veränderungen durchlaufen wird. Das ist schwer zu sagen.
In seiner aktuellen Zusammensetzung und mit der Art und Weise, wie die Mannschaft derzeit spielt, könnte sie am Ende der Saison den zweiten oder dritten Platz in der Liga belegen. Wenn die Liga morgen beginnen würde, könnte man nicht ausschließen, dass sie eine echte Chance hat, um die Meisterschaft mitzuspielen – so wie sie derzeit spielt, so wie Liverpool spielt, so wie City spielt. Im Allgemeinen waren ihre Saisons ziemlich schlecht, und es wird eine niedrige Gesamtpunktzahl sein, die in dieser Saison zum Gewinn der Meisterschaft führt. So wie sie derzeit spielen, kann man das nicht ausschließen.“
Was braucht ManUtd aus der Sommertransferperiode?
Owen fügte zum Thema Spielertransfers hinzu, wobei bereits Spekulationen über die nächste Transferperiode aufkommen: „Sie brauchen wahrscheinlich noch ein oder zwei Spieler. Und wenn sie Casemiro und vielleicht sogar Fernandes verlieren, dann sind das zwei wirklich wichtige Spieler. Es geht darum, das Durchschnittsalter zu senken usw. Es ist unglaublich.
Ich habe es schon vielen Leuten gesagt: Manchester United – selbst als sie in der Krise steckten – wird sich wieder erholen, und wenn es soweit ist, kann es noch ein Jahr dauern, es kann zwei Monate dauern, aber jemand wird es schaffen. Der Verein ist zu groß, um weiterhin unterdurchschnittliche Leistungen zu bringen, und wenn es soweit ist, wird er an Fahrt gewinnen wie nie zuvor. Das könnte passieren.
Die Leute denken, dass sie meilenweit entfernt sind, aber wenn sie so weitermachen wie bisher und einen guten Sommer hinter sich haben, sind sie vielleicht gar nicht so weit entfernt und brauchen nur ein oder zwei Jahre, um die Liga zu gewinnen – statt fünf, sechs oder sieben Jahre, wie manche Leute vorhersagen.
„Im Moment ist es faszinierend. Solange sie den Schwung haben, würde ich raten, ihn beizubehalten. Sie wollen jetzt den Trainer und andere Dinge ändern? Wow, nach all den Jahren bitten Sie um Ärger.“
Nächster Trainer von ManUtd: Festanstellung steht bevor
United wird erst am Ende der Saison eine Entscheidung über Carrick's Zukunft treffen, da noch immer erfahrenere Köpfe mit einer festen Position bei Old Trafford in Verbindung gebracht werden. Die Red Devils strotzen derzeit jedoch vor Selbstvertrauen und schmieden Pläne für die Zukunft, darunter Titelgewinne und der Bau eines atemberaubenden neuen Stadions.
