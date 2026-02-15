"Muss beruflich was anderes machen": Cesc Fabregas zerlegt Spaniens Europameister Alvaro Morata nach Platzverweis

Was war geschehen? Stürmer Alvaro Morata, derzeit von der AC Mailand ausgeliehen, wurde in der 57. Minute für Como beim Stand von 0:2 eingewechselt. Como, das als aktueller Tabellensiebter um einen Platz in Europa kämpft, verkürzte in der 77. Minute durch ein Eigentor von Fabiano Parisi den Rückstand.

Der 33-jährige Morata erhielt dann in der 88. Minute nach einer Auseinandersetzung mit Gegenspieler Rolando Mandragora seine erste Gelbe Karte, bevor er nur 60 Sekunden später noch einen drauf setzte und mit Luca Ranieri aneinander geriet. Der Fiorentina-Spieler ging daraufhin zu Boden und Morata kassierte Gelb-Rot.

Coach Fabregas war verständlicherweise wütend auf seinen ehemaligen Chelsea-Teamkollegen und stellte den sinnlosen Platzverweis mit deutlichen Worten in Frage.