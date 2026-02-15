Der italienische Erstligist Como 1907 musste am Samstag eine empfindliche 1:2-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten AC Florenz einstecken. Comos Schlussspurt wurde von einem Platzverweis ausgebremst - was Trainer Cesc Fabregas gehörig auf die Palme brachte.
"Muss beruflich was anderes machen": Cesc Fabregas zerlegt Spaniens Europameister Alvaro Morata nach Platzverweis
Was war geschehen? Stürmer Alvaro Morata, derzeit von der AC Mailand ausgeliehen, wurde in der 57. Minute für Como beim Stand von 0:2 eingewechselt. Como, das als aktueller Tabellensiebter um einen Platz in Europa kämpft, verkürzte in der 77. Minute durch ein Eigentor von Fabiano Parisi den Rückstand.
Der 33-jährige Morata erhielt dann in der 88. Minute nach einer Auseinandersetzung mit Gegenspieler Rolando Mandragora seine erste Gelbe Karte, bevor er nur 60 Sekunden später noch einen drauf setzte und mit Luca Ranieri aneinander geriet. Der Fiorentina-Spieler ging daraufhin zu Boden und Morata kassierte Gelb-Rot.
Coach Fabregas war verständlicherweise wütend auf seinen ehemaligen Chelsea-Teamkollegen und stellte den sinnlosen Platzverweis mit deutlichen Worten in Frage.
- Getty Images Sport
Fabregas nordet Morata ein
Fabregas sagte: "Provokation gehört zum Fußball dazu. Wer Provokationen nicht aushalten kann, muss beruflich was anderes machen. Er ist ein erfahrener Spieler, ich erwarte mehr von ihm, denn die Grenze zwischen Sieg und Niederlage ist sehr schmal. Ich mag keine Ausreden. Wir müssen unser eigenes Spiel spielen. Was andere sagen, sollte für uns keine Rolle spielen."
Zur Heimpleite sagte Fabregas zudem: "Ich bin verärgert, dass ich den Jungs nicht helfen konnte, die Bedeutung des Spiels zu verstehen. Ich habe ihnen während der Woche meine Erfahrung als Fußballer gezeigt, vielleicht zu viel, aber es war nicht genug. Wir sind eine junge Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war es kein Fußballspiel mehr. Abgesehen davon muss das Spiel mit der richtigen Motivation und Energie gewonnen werden. Als Trainer fühle ich mich schlecht, weil ich das meinen Spielern heute nicht vermitteln konnte."
Morata hat bei seiner Leihe in Como zu kämpfen
Der ehemalige Chelsea-Flop Morata wurde von den Blues 2017 für 66 Millionen Euro von Real Madrid verpflichtet, schaffte aber in 72 Einsätzen nur 24 Tore und sechs Vorlagen. Er hatte Schwierigkeiten, sich an die Premier League anzupassen und wechselte schließlich zwei Jahre später zu Atletico Madrid.
Derzeit spielt der spanische Europameister von 2024 zum zweiten Mal auf Leihbasis außerhalb der AC Mailand, vor Como war er für Galatasaray im Einsatz. In 18 Einsätzen in allen Wettbewerben hat er nur ein Tor für Como erzielt, hinzu kommen zwei Vorlagen.
- Getty Images Sport
Moratas WM-Hoffnungen stehen auf der Kippe
Morata wurde im Oktober zum ersten Mal seit 2018 aus Luis de la Fuentes spanischem Kader gestrichen und steht nun vor einer immer größeren Herausforderung, rechtzeitig zu seiner alten Form zurückzufinden, um sich einen Platz im Kader von La Roja für die Weltmeisterschaft im Sommer zu sichern.
Der Stürmer steht aktuell bei 87 Länderspielen. Es wäre eine große Überraschung, wenn er diesen Sommer komplett aus dem Kader gestrichen würde.
Alvaro Morata: Leistungsdaten für Como
- Pflichtspiele: 18
- Tore: 1
- Vorlagen: 2
- Spielminuten: 777