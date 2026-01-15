Borussia Dortmund soll sich intensiv mit zwei vielversprechenden Talenten für einen Transfer im Sommer beschäftigen. Allerdings stehen die beiden bereits jetzt im Fokus mehrerer Klubs und wecken schon in diesem Winter großes Interesse.
Müssen wegen der Konkurrenz jeweils schnelle Entscheidungen her? Der BVB buhlt offenbar heftig um zwei große Talente
Zum einen soll sich der BVB erneut und weiterhin um Innenverteidiger Charlie Cresswell vom FC Toulouse. Das berichtet Sky. Der englische U21-Europameister, der in Frankreich noch bis 2028 Vertrag hat, war bereits im vergangenen Sommer ein Thema bei den Westfalen.
Damals hieß es, die Dortmunder hätten bereits ein Angebot für Cresswell abgegeben, dieses sei jedoch abgelehnt worden. In welcher Höhe die Offerte gewesen ist, wird nicht erwähnt.
Das Problem für den BVB: Cresswell könnte bereits im Winter wechseln, denn mit dem VfL Wolfsburg gibt es derzeit einen großen Interessenten. Angeblich führen die Wölfe mit dem 23-Jährigen bereits Verhandlungen.
Cresswell wurde mit England U21-Europameister
Cresswell war im Sommer 2024 für 4,5 Millionen Euro von Leeds United zum Ligue-1-Klub gewechselt, dort sofort Stammspieler geworden und hatte im Sommer 2025 zudem als Stamm-Verteidiger in der englischen U21 auf dem Weg zum EM-Titel geglänzt. Cresswell verpasste bei dem Turnier keine einzige Spielminute.
Insgesamt absolvierte er für Toulouse mittlerweile 52 Pflichtspiele. In diesen gelangen ihm sieben Tore und vier Vorlagen.
Hat der BVB "starkes Interesse" an Darryl Bakola?
Zum anderen besteht seitens der Borussia offenbar "starkes Interesse" an Zehner Darryl Bakola von Olympique Marseille. Das will das Portal fussballtransfers.com erfahren haben.
Allerdigs heißt es dort, dass dasselbe auch für den VfB Stuttgart gelte. Vor einigen Wochen wurde auch Eintracht Frankfurt als Interessent an dem 18-Jährigen genannt.
Zudem sollen sich der FC Chelsea, der FC Arsenal und Newcastle United in Stellung gebracht haben. Die Blues spielen wohl mit dem Gedanken, Bakola nach einem Transfer zu Partnerklub Racing Straßburg zu verleihen.
Marseille will mit Bakola verlängern
Marseille ist wiederum seit langer Zeit bemüht, den bis 2027 datierten Vertrag von Bakola vorzeitig auszudehnen. Ihm soll bereits ein unterschriftsreifer Kontrakt vorliegen.
Erfolgt seine Unterschrift nicht, dann wäre OM angeblich bereit, Bakola noch in diesem Winter ziehen zu lassen. Als Ablösesumme stellt man sich 15 bis 20 Millionen Euro vor.
Der französische U20-Nationalspieler kam für die Südfranzosen bislang in elf Pflichtspielen zum Einsatz. Eine Vorlage steuerte er bei.
Charlie Cresswell und Darryl Bakola im Überblick
Charlie Cresswell: 52 Pflichtspiele für Toulouse (7 Tore, 4 Vorlagen)
- Darryl Bakola: 11 Pflichtspiele für Marseille (0 Tore, 1 Vorlage)