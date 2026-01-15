Müssen wegen der Konkurrenz jeweils schnelle Entscheidungen her? Der BVB buhlt offenbar heftig um zwei große Talente

Zum einen soll sich der BVB erneut und weiterhin um Innenverteidiger Charlie Cresswell vom FC Toulouse. Das berichtet Sky. Der englische U21-Europameister, der in Frankreich noch bis 2028 Vertrag hat, war bereits im vergangenen Sommer ein Thema bei den Westfalen.

Damals hieß es, die Dortmunder hätten bereits ein Angebot für Cresswell abgegeben, dieses sei jedoch abgelehnt worden. In welcher Höhe die Offerte gewesen ist, wird nicht erwähnt.

Das Problem für den BVB: Cresswell könnte bereits im Winter wechseln, denn mit dem VfL Wolfsburg gibt es derzeit einen großen Interessenten. Angeblich führen die Wölfe mit dem 23-Jährigen bereits Verhandlungen.