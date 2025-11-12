"Müssen sich nicht hassen": Thomas Tuchel ruft bei Rückkehr von Jude Bellingham Mittelfeld-Zweikampf bei der englischen Nationalmannschaft aus

Phil Foden ist ebenfalls wieder in Englands Kader dabei, Tuchel hatte auch den Offensivstar von Manchester City jüngst nicht nominiert. "Wir haben auch ohne sie die Messlatte hoch gelegt. Jetzt sind sie zurück, und es liegt in ihrer Verantwortung, dazu beizutragen, und genau das tun sie. Die Standards sind klar", sagte der frühere Bayern-Trainer.

Es sei sein Ziel, einen "Konkurrenzkampf zu schaffen, bei dem jeder weiß: Wenn die Leistung nicht stimmt, kann die Tür geschlossen werden, weil jemand anderes den Platz einnimmt", sagte Tuchel. "Es ist keine Drohung, sondern eher das Gegenteil. Wir sind definitiv auf dem Weg. Jeder wollte im Camp dabei sein. Jeder war total gespannt darauf, zu kommen."