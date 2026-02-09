„Müdigkeit ist eine Frage der Einstellung“ – Erling Haaland weigert sich, seine Torflaute auf Ermüdung zurückzuführen, und nennt Bereiche, in denen er sich verbessern muss.

Haaland hat seine eigene aktuelle Form scharf kritisiert und betont, dass er „keine Entschuldigung“ für seine mangelnde Torausbeute seit Jahresbeginn habe. Obwohl er beim Sieg von City gegen Liverpool in Anfield der Held war, wies der norwegische Superstar Spekulationen zurück, dass ein voller Spielplan für seine Torflaute verantwortlich sei, in der er in den letzten acht Premier-League-Spielen kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt hat.

Die Nummer neun von City war der Auslöser für eine beeindruckende Wende an der Merseyside an diesem Wochenende. Als die Mannschaft von Pep Guardiola spät im Rückstand lag, bereitete Haaland den Ausgleichstreffer von Bernardo Silva vor und behielt dann die Nerven, um in der Nachspielzeit einen Elfmeter zu verwandeln.

Die Euphorie über das Ergebnis hat Haaland jedoch nicht blind für seine eigenen sinkenden Leistungen gemacht. Während seine Torausbeute weiterhin elitär ist, wurde sein Gesamtbeitrag im Januar und Anfang Februar kritisch hinterfragt. Nach dem Spiel zeigte sich der 25-Jährige sichtlich selbstkritisch und räumte ein, dass seine Leistung unter dem hohen Niveau liegt, das er bei seiner Ankunft in England gesetzt hatte.

„Man kann sagen, dass ich seit Beginn dieses Jahres nicht genug Tore geschossen habe, und ich weiß, dass ich mich verbessern muss“, sagte Haaland gegenüber Reportern. „Ich weiß, dass ich schärfer sein muss, in allem besser werden muss, und daran muss ich arbeiten. Ich muss weitermachen, denn das ist es, was alle verdienen und erwarten.“