„Müdigkeit ist eine Frage der Einstellung“ – Erling Haaland weigert sich, seine Torflaute auf Ermüdung zurückzuführen, und nennt Bereiche, in denen er sich verbessern muss.
Haaland verlangt nach seinen Heldentaten in Anfield mehr von sich selbst
Haaland hat seine eigene aktuelle Form scharf kritisiert und betont, dass er „keine Entschuldigung“ für seine mangelnde Torausbeute seit Jahresbeginn habe. Obwohl er beim Sieg von City gegen Liverpool in Anfield der Held war, wies der norwegische Superstar Spekulationen zurück, dass ein voller Spielplan für seine Torflaute verantwortlich sei, in der er in den letzten acht Premier-League-Spielen kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt hat.
Die Nummer neun von City war der Auslöser für eine beeindruckende Wende an der Merseyside an diesem Wochenende. Als die Mannschaft von Pep Guardiola spät im Rückstand lag, bereitete Haaland den Ausgleichstreffer von Bernardo Silva vor und behielt dann die Nerven, um in der Nachspielzeit einen Elfmeter zu verwandeln.
Die Euphorie über das Ergebnis hat Haaland jedoch nicht blind für seine eigenen sinkenden Leistungen gemacht. Während seine Torausbeute weiterhin elitär ist, wurde sein Gesamtbeitrag im Januar und Anfang Februar kritisch hinterfragt. Nach dem Spiel zeigte sich der 25-Jährige sichtlich selbstkritisch und räumte ein, dass seine Leistung unter dem hohen Niveau liegt, das er bei seiner Ankunft in England gesetzt hatte.
„Man kann sagen, dass ich seit Beginn dieses Jahres nicht genug Tore geschossen habe, und ich weiß, dass ich mich verbessern muss“, sagte Haaland gegenüber Reportern. „Ich weiß, dass ich schärfer sein muss, in allem besser werden muss, und daran muss ich arbeiten. Ich muss weitermachen, denn das ist es, was alle verdienen und erwarten.“
„Müdigkeit ist eine Frage der Einstellung“ – Keine Ausreden für sinkende Standards
Die jüngste Schwächephase des Vereins fiel mit einem strapaziösen Spielplan und der Abwesenheit seines wichtigen Sturmpartners Omar Marmoush zusammen, der mit Ägypten bei der Afrikameisterschaft unterwegs war. Der Mangel an Rotationsmöglichkeiten stellte Haaland vor eine große körperliche Belastung, was viele Experten zu der Annahme veranlasste, dass der Stürmer unter Burnout leidet.
Haaland hat jedoch wenig Zeit für solche Spekulationen. Als ihm die Möglichkeit geboten wurde, seine schwachen Leistungen auf Müdigkeit zurückzuführen, lehnte er dies entschieden ab.
„Ich möchte nicht darüber sprechen, warum ich keine Leistung gebracht habe. Ich glaube nicht, dass es dafür eine Entschuldigung gibt“, erklärte er. „Müdigkeit ist vor allem eine Kopfsache. Es sind viele Spiele. Schauen Sie sich den Spielplan an, er ist nicht einfach, und für mich geht es darum, fit zu bleiben und mich nicht zu verletzen. Das ist das Wichtigste. Und ich versuche, bereit zu sein, um der Mannschaft zu helfen.“
Der Stürmer von City führt trotz „Durststrecke“ weiterhin das Rennen um den Goldenen Schuh an.
Es spricht Bände über Haalands Qualität, dass er selbst inmitten einer „Vertrauenskrise“ der tödlichste Torjäger der Premier League bleibt. Mit seinem Elfmeter in Anfield hat er nun 21 Ligatore in der Saison 2025/26 erzielt und liegt damit vier Tore vor Brentfords Sensationsspieler Igor Thiago im Rennen um den Goldenen Schuh.
Der Elfmeter gegen Liverpool war eine willkommene Erleichterung, die eine psychologische Barriere durchbrach, aber es bleibt die Tatsache, dass Tore aus dem Spiel heraus ungewöhnlich schwer zu erzielen waren.
Wie geht es weiter für Man City und Haaland?
Der Sieg in Liverpool fühlt sich wie ein möglicher Wendepunkt in der Saison an. Nachdem Guardiolas Mannschaft scheinbar aus dem Rennen gefallen war, liegt sie nun sechs Punkte hinter Arsenal. Für Haaland gibt es jetzt nur noch ein Ziel: diese „entscheidende“ Leistung in eine anhaltende Form zu verwandeln.
City steht im Februar vor einer Reihe von Spielen: Am Mittwoch trifft die Mannschaft auf Fulham, bevor es am Wochenende im FA Cup gegen Salford geht. Es folgen Spiele gegen Newcastle und Leeds zum Abschluss des Monats. Wenn Haaland die „Müdigkeit” wirklich aus seinem Kopf verbannen und seine Schärfe wiederfinden kann, ist Citys Streben nach Titeln an mehreren Fronten sehr lebendig. Der Rest der Liga ist gewarnt: Der schlafende Riese ist erwacht und sucht keine Ausreden.
