MSV Duisburg bei SV Sonsbeck heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt den Niederrheinpokal?

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr treffen Oberligist SV Sonsbeck und der MSV Duisburg aufeinander. In Vorbereitung auf die neue Saison gewann der MSV die Partie im vergangenen Juli mit 6:0.

Und auch heute gehen die Duisburger als klare Favoriten in das Pokalspiel. Für den MSV läuft es in dieser Saison, die 3. Liga führt der MSV nach 14 Spieltagen an. Zuletzt gewannen die heutigen Gäste mit 2:1 gegen Waldhof Mannheim.

Der SV Sonsbeck steht in der Oberliga hingegen nur knapp über den Abstiegsplätzen. Nach einem starken Saisonstart rutschte Sonsbeck zuletzt weit ab. In der Liga verlor der SV Sonsbeck am vergangenen Spieltag mit 0:2 gegen den TSV Meerbusch.