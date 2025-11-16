noß-duisburg-1200Getty Images
GOAL

MSV Duisburg bei SV Sonsbeck heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt den Niederrheinpokal?

Im Niederrheinpokal kommt es heute zum Duell zwischen dem SV Sonsbeck und dem MSV Duisburg. GOAL verrät, wer das Viertelfinalspiel live zeigt.

Am heutigen Sonntag, den 16. November, gastiert im Viertelfinale des Niederrheinpokals der MSV Duisburg beim SV Sonsbeck. Das Pokalspiel beginnt um 13.30 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark in Sonsbeck.

Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer die Partie live zeigt.

  • MSV Duisburg bei SV Sonsbeck heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt den Niederrheinpokal?

    Das Duell zwischen dem SV Sonsbeck und dem MSV Duisburg könnt Ihr heute live und in voller Länge im Livestream erleben. Die Streamingplattform Leagues bietet einen kostenpflichten Livestream der Partie an. Mit dem Matchpass für 5,99 Euro seht Ihr dort das Duell heute live ab 13.30 Uhr. 

    • Werbung

  • News zu SV Sonsbeck und MSV Duisburg

    Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr treffen Oberligist SV Sonsbeck und der MSV Duisburg aufeinander. In Vorbereitung auf die neue Saison gewann der MSV die Partie im vergangenen Juli mit 6:0.

    Und auch heute gehen die Duisburger als klare Favoriten in das Pokalspiel. Für den MSV läuft es in dieser Saison, die 3. Liga führt der MSV nach 14 Spieltagen an. Zuletzt gewannen die heutigen Gäste mit 2:1 gegen Waldhof Mannheim.

    Der SV Sonsbeck steht in der Oberliga hingegen nur knapp über den Abstiegsplätzen. Nach einem starken Saisonstart rutschte Sonsbeck zuletzt weit ab. In der Liga verlor der SV Sonsbeck am vergangenen Spieltag mit 0:2 gegen den TSV Meerbusch.

  • MSV Duisburg bei SV Sonsbeck heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt den Niederrheinpokal? Wichtigste Infos

    BegegnungSV Sonsbeck vs. MSV Duisburg
    WettbewerbNiederrheinpokal
    RundeViertelfinale
    Datum16.11.2025
    Anpfiff 13.30 Uhr
    SpielortWilly-Lemkens-Sportpark, Sonsbeck
    ÜbertragungLeagues

  • MSV Duisburg bei SV Sonsbeck heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt den Niederrheinpokal? Nützliche Links

Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
Deutschland 5
Sportfreunde Baumberg crest
Sportfreunde Baumberg
SPB
SV Sonsbeck crest
SV Sonsbeck
SVS