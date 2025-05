Monatelanger Horrorfilm als Warnung! Diesen großen Fehler darf der BVB jetzt nicht machen

Dortmund verhindert das Schlimmste, spielt aber die zwei schlechtesten Spielzeiten in Folge seit 15 Jahren. Der BVB braucht viele Veränderungen.

"Am Ende gewinnt immer der Jäger", sagte Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken glücklich nach dem 3:0-Sieg gegen Holstein Kiel bei Sky und adelte die wieder einmal schwer zu erklärende Aufholjagd bis in die Champions League unter Niko Kovac als "eine der größten Trainerleistungen in der Geschichte des BVB". Das war recht dick aufgetragen - ein großes Lob gebührt dem Coach und auch den Verantwortlichen, die ihn schließlich einstellten, um die Saison zu retten, aber selbstverständlich.