In Rot und Rosa wollen die DFB-Frauen im Sommer in der Schweiz um den EM-Titel kämpfen.

Die deutschen Fußballerinnen werden beim Spiel in der Nations League am 25. Februar in Nürnberg gegen Österreich (18.15 Uhr/ZDF) erstmals in ihren neuen Auswärtstrikots auflaufen.