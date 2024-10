MMA heute live: Wer zeigt / überträgt Christian Eckerlin vs. Christian Jungwirth im LIVE STREAM und live im TV?

Am 12. Oktober findet der Kampf Christian Eckerlin vs. Christian Jungwirth statt. Doch wer zeigt / überträgt MMA live?

Am Samstag, den 12. Oktober, steht in Frankfurt das MMA-Spektakel Oktagon 62 auf dem Programm. Im Zuge dessen stellt der "Wer wird King of GerMMAny?" Kampf zwischen Christian Eckerlin und Christian Jungwirth den Höhepunkt dar. Der Deutsche Bank Park dient als Schauplatz.

Christian Eckerlin weist eine Bilanz von 16 Siegen, sechs Niederlagen und null Unentschieden auf. In seinem bislang letzten Kampf feierte der 37-jährige "König von Frankfurt" am 4. Mai bei Oktagon 52 einen TKO-Sieg gegen Miroslav Broz. Damit kehrte er nach einer Niederlage gegen Leandro Silva im November 2023 in die Erfolgsspur zurück.

Christian Jungwirth hat eine aktuelle Bilanz von 15 Siegen, acht Niederlagen und null Unentschieden. Der 36-jährige "Unsterbliche Kelte" setzte sich am 23. März durch eine einstimmige Entscheidung gegen Robert Pukac durch. Damit beendete er eine Serie von zwei Niederlagen gegen Bojan Velickovic und Ioannis Palaiologos.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom MMA-Kampf Christian Eckerlin vs. Christian Jungwirth.