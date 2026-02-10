MLS-Sehenswertigkeitsstufen: Von Lionel Messi und James Rodríguez bis CF Montreal – wer ist es wert, am Wochenende angesehen zu werden (und wer nicht)?

Nach einer ereignisreichen Pause kehrt die MLS am 21. Februar zurück. Mit 30 Teams in zwei Konferenzen und bis zu 15 Spielen an einem Samstagabend besteht die Herausforderung nicht darin, Fußball zu finden, sondern herauszufinden, welche Spiele tatsächlich sehenswert sind.

Aber wenn man keinem Team verbunden ist oder einfach nur von der schwachen Leistung seiner Mannschaft enttäuscht ist, wohin soll man dann gehen? Die naheliegendste Option ist natürlich, herauszufinden, wo die Jungs in Miami Pink spielen, und auf „Play” zu drücken. Doch diese Liga hat mehr zu bieten als Lionel Messi. Son Heung-Min und Thomas Müller sind unterhaltsam. Cincinnati spielt wirklich gut. Und der kolumbianische Superstar James Rodriguez spielt jetzt in Minnesota (ja, das fühlt sich immer noch seltsam an, das zu schreiben).

So oder so, es ist ein guter Grund für eine Rangliste der Sehenswertigkeit. Hier sind die Spieler, die Sie sich ansehen sollten, die Ihnen gefallen könnten und die Sie in dieser MLS-Saison vielleicht meiden sollten.

[ANMERKUNG DES AUTORS: GOAL ist sich bewusst, dass wir uns irren können, und wir hassen Ihr Team nicht.