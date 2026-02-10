Goal.com
MLS-Sehenswertigkeitsstufen: Von Lionel Messi und James Rodríguez bis CF Montreal – wer ist es wert, am Wochenende angesehen zu werden (und wer nicht)?

Die MLS kehrt mit einem vollgepackten Spielplan und dem gewohnten Chaos zurück. Von Stars wie Messi, Rodriguez und Son Heung-Min bis hin zu den Teams, die Sie meiden können – hier erfahren Sie, wer es tatsächlich wert ist, am Wochenende angesehen zu werden.

Nach einer ereignisreichen Pause kehrt die MLS am 21. Februar zurück. Mit 30 Teams in zwei Konferenzen und bis zu 15 Spielen an einem Samstagabend besteht die Herausforderung nicht darin, Fußball zu finden, sondern herauszufinden, welche Spiele tatsächlich sehenswert sind.

Aber wenn man keinem Team verbunden ist oder einfach nur von der schwachen Leistung seiner Mannschaft enttäuscht ist, wohin soll man dann gehen? Die naheliegendste Option ist natürlich, herauszufinden, wo die Jungs in Miami Pink spielen, und auf „Play” zu drücken. Doch diese Liga hat mehr zu bieten als Lionel Messi. Son Heung-Min und Thomas Müller sind unterhaltsam. Cincinnati spielt wirklich gut. Und der kolumbianische Superstar James Rodriguez spielt jetzt in Minnesota (ja, das fühlt sich immer noch seltsam an, das zu schreiben).

So oder so, es ist ein guter Grund für eine Rangliste der Sehenswertigkeit. Hier sind die Spieler, die Sie sich ansehen sollten, die Ihnen gefallen könnten und die Sie in dieser MLS-Saison vielleicht meiden sollten.

[ANMERKUNG DES AUTORS: GOAL ist sich bewusst, dass wir uns irren können, und wir hassen Ihr Team nicht.

  • CF Montreal v Nashville SCGetty Images Sport

    Läuft sonst noch etwas?

    CF Montreal – Düster, düster, düster für die kanadische Mannschaft.

    D.C. United – Nun, D.C. United hat sicherlich investiert, was wahrscheinlich gut ist. Im besten Fall verbessern sie sich jedoch nur von miserabel zu nicht ganz so schlecht.

    Sporting KC – Ein gemeldeter Eigentümerwechsel wird hoffentlich den seit langem ausgehungerten Fans etwas geben, worüber sie sich freuen können.

    St. Louis CITY – St. Louis bleibt einer der besten Orte, um ein Spiel in der MLS zu sehen . Aber seitdem Gründungsvater und cooler Sportdirektor Lutz Pfannenstiel weg ist, gibt es nicht mehr viel zu bejubeln.

  • FC Dallas v Vancouver Whitecaps FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Nun, den Fans gefällt es wahrscheinlich.

    Orlando City – Ähm, Alex Freeman ist weg. Martin Ojeda hat seinen Vertrag verlängert. Insgesamt sind sie defensiv besser geworden. Otavio und Tiago sind unterhaltsam und Brasilianer, was auch etwas zählt. Aber was gibt es sonst noch, worüber man sich freuen könnte?

    Toronto FC – Melden Sie sich wieder, wenn der Josh-Sargent-Deal jemals zustande kommt. Und selbst dann, na und?

    FC Dallas – Petar Musa ist ein guter Fußballer, aber es fehlt noch ein Neuzugang, damit die Mannschaft wirklich spannend zu sehen ist. Andererseits hat diese Mannschaft letztes Jahr in Florida gegen Miami einen Rückstand aufgeholt, also wer weiß?

    LA Galaxy – Ohne Puig keine Party – egal, was andere sagen.

  • Emmanuel Latte Lath Atlanta United IMAGN

    Es geschehen Dinge.

    Atlanta United – Eine der am schwersten einzuschätzenden Mannschaften. Letztes Jahr waren sie sehr enttäuschend, aber sie haben so viele talentierte Offensivspieler. Wenn Tata Martino die Mannschaft richtig zusammenbringt, wird es eine Freude sein, ihnen zuzusehen.

    Colorado Rapids – Mit Matt Wellsgibt es einen neuen Trainer. Der aufstrebende US-Nationalspieler Paxten Aaronson hatte eine ganze Saisonpause Zeit, sich einzugewöhnen. Das Problem ist, dass Wells die Mannschaft zwar besser machen könnte, sie aber auch etwas weniger spannend. Wenn es um die Playoffs geht, ist das keine schlechte Sache.

    New England Revolution – Es kommt darauf an, was man bekommt. Wird der ehemalige Trainer der US-Jugendnationalmannschaft, Marko Mitrovic, eine Reihe von Nachwuchsspielern fördern, um Carles Gil zu ergänzen? Oder wird er auf Nummer sicher gehen, um wieder in die Playoffs zu kommen? Beides gleichzeitig ist schwer zu erreichen.

    Portland Timbers – Kristoffer Velde wird allein schon durch seine Qualität und seine Wut für Unterhaltung sorgen. Aber woher kommt sonst noch Drama? Portland hat letztes Jahr 11-11-12 gespielt, was ziemlich gut zusammenfasst, wie es ist, diesen Jungs zuzusehen.

    Austin FC – Nico Estevez ist ein guter Trainer und hat Austin gut organisiert und schwer zu schlagen gemacht. Dennoch gibt es hier nicht viel Spaß. Ein fitter Brandon Vazquez sollte helfen.

    Houston Dynamo – Ben Olsen ist ein guter Trainer. Houston hat viele ziemlich gute Fußballer. Die Verpflichtung von Mateusz Bogusz ist spannend, und die Rückkehr von Hector Herrera ist ein Grund zum Lachen. TBD.

  • Sam SurridgeGetty

    Eine anständige Uhr

    Philadelphia Union – Die Union sind nach dem Weggang einiger Talente in dieser Saison etwas unberechenbar. Hinzu kommt eine schwere Knieverletzung von Quinn Sullivan, wodurch sie noch unberechenbarer sind, als sie ohnehin schon sind. ABER was wäre , wenn dieser Cavan Sullivan auftauchen würde? Dann könnten wir vielleicht doch noch etwas erreichen...

    Nashville – Sam Surridge ist ein Stürmer, der sich auf das Wesentliche konzentriert, was einen Stürmer ausmacht. Im Grunde genommen liebt er es, den Ball ins Netz zu schießen. Und das ist einfach großartig.

    NYCFC – Sie sind ein bisschen unberechenbar. Die Knieverletzung von Alonso Martinez wird ihnen sicherlich schaden, aber es scheint die Absicht zu bestehen, mehr Offensivtalente zu verpflichten – und Trainer Pascal Jansen hat sich als ordentlicher Taktiker erwiesen.

    Real Salt Lake – Diego Luna. Das ist alles.

    Seattle Sounders – Wenn Sie an nichts anderes glauben, glauben Sie an Brian Schmetzer, der sich immer für guten Fußball entscheiden wird. Seattle wird dieses Jahr anders aussehen, vor allem ohne den hervorragenden Obed Vargas im Mittelfeld. Aber Schmetzer hat sich schon einmal angepasst, und die Chancen stehen gut, dass er das wieder tun wird.

  • JAMES RODRIGUEZ

    Sagen Sie Ihre anderen Pläne ab.

    Minnesota United – James Rodriguez.

    San Jose Earthquakes – Bleiben Sie dran. Timo Werner wird diese Liga wahrscheinlich lächerlich machen, aber die Quakes können auch nicht wirklich verteidigen. Haben Sie Lust auf chaotischen Fußball mit vielen Toren?

    Chicago Fire – Eigentlich dasselbe wie oben. Die Vereinsmannschaften von Gregg Berhalter waren schon immer sehr sehenswert, aber die Fire hatten einige echte Schwächen in der Verteidigung. Ein weiteres Jahr, in dem sich die großen Jungs im Angriff einspielen können, könnte helfen, und der Fußball sollte so flüssig wie immer sein.

    New York Red Bulls – Okay, Michael Bradley, zeigen Sie uns, was Sie draufhaben. Das ist alles.

    Charlotte – Die gute Nachricht ist, dass Wilfried Zaha zurück ist. Er allein ist schon wunderbar anzusehen, und Charlotte hat einige echte Offensivtalente um ihn herum. Das Fehlen eines dominanten Stürmers wird ihnen jedoch schaden. Wenn Idan Toklomati anfängt, Tore zu schießen, wird es interessant.

    Columbus Crew – Wilfried Nancy hat zwar seinen Posten als Trainer aufgegeben, aber die Vorliebe für unterhaltsamen Fußball dürfte bleiben. Wessam Abou Ali ist ein spannender, beweglicher Stürmer, der der Offensive eine zusätzliche Waffe verleiht.

  • Lionel Messi Inter Miami Alianza LimaGetty

    Must-See-TV

    Inter Miami – Muss man das wirklich erklären? Es ist immer ein Vergnügen, Lionel Messi zuzusehen, wenn er seine Fußballschuhe schnürt, und er wird dieses Jahr mit Leichtigkeit die meisten Tore in der MLS schießen. Ein Wort auch zum Chaos am anderen Ende des Spielfelds. Miami mag zwar eine offensive Elite-Mannschaft sein, aber sie wird immer wieder bei Kontern durchbrochen. Vorne geht es ums Geschäft, hinten wird gefeiert.

    LAFC – Das Duo Son-Heung Min und Denis Bouanga hat gegen Ende der letzten Saison für jede Menge Spaß gesorgt, und man könnte meinen, dass es mit einer vollständigen Vorsaison noch besser werden könnte. Dazu kommt der expansivere Fußball, den der neue Cheftrainer Marc Dos Santos versprochen hat, und so wird es eine unglaublich unterhaltsame Mannschaft sein, die man sich ansehen kann.

    Vancouver Whitecaps – Die Whitecaps spielten letztes Jahr ohne Angst und waren eine spannende Mischung aus Mittelfeldpressing und Offensivdrang. Und wenn Sie vertikalen und spannenden Fußball nicht mögen – was seltsam wäre –, können Sie Muller dabei zusehen, wie er über den Platz schwebt und Tore schießt.

    San Diego FC – Die Umstellung auf ein Leben ohne Chucky Lozano wird für Mikey Varas und Co. eine Herausforderung sein. Aber der junge Trainer hat im ersten Jahr des Vereins eine starke Kultur geschaffen, und Anders Dreyer ist sehr unterhaltsam.

    FC Cincinnati – Evander schießt den Ball hart und mag es nicht wirklich, zu verteidigen. Das ist so ziemlich alles, was Sie wissen müssen.

