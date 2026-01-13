Mitspieler sollen sich über ihn lustig gemacht haben: Schwuler Profi Josh Cavallo wirft Ex-Klub Homphobie vor

Rund sechs Monate nach seinem Abschied vom australischen Erstligisten erhob der Linksverteidiger schwere Anschuldigungen. "Egal, wie viel ich leistete oder ob mich verbesserte, meine Leistungen im Training wurden ständig ignoriert", betonte der ehemalige Junioren-Nationalspieler Australiens, der sich aufgrund dieser Situation gefragt hatte, "ob ich meine Sexualität nicht besser geheim gehalten hätte".

Cavallo hatte vor vier Jahren während seiner Station in Adelaide bekannt gegeben, homosexuell zu sein. Der Verein wies die Anschuldigungen "kategorisch zurück". Alle Entscheidungen bezüglich der Aufstellung seien "ausschließlich auf sportlicher Ebene getroffen" worden, schrieb der Klub in einem Statement.