Ein freier Tag bei den "Three Lions" sorgte am kleinen Flughafen Erfurt-Weimar für mächtiges Treiben.

Die England-Stars rund um Harry Kane durften am Dienstag an einem freien Tag ihre Familien im EM-Camp empfangen. Für den Weg ins Spa & Golf Resort "Weimarer Land" in Blankenhain (Thüringen) setzten die Spielerfrauen, teilweise mit ihren Kindern, vor allem auf Privatjets: Sechs Stück sollen am nahen Flughafen Erfurt-Weimar gelandet sein.