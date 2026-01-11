Die AS Monaco hat offenbar ein überraschendes Transfer-Angebot für Kapitän Thilo Kehrer erhalten. Wie das Portal Fussballtransfers.com berichtet, wolle Besiktas Istanbul den 28-maligen deutschen Nationalspieler unbedingt im Winter verpflichten und habe acht Millionen Euro geboten.
Mit der WM noch im Blick: Besiktas bietet angeblich für deutschen Nationalspieler
Thilo Kehrer hat Stammplatz bei Monaco
Dass Kehrer (Vertrag bis 2028) aber tatsächlich in diesem Winter den Klub aus dem Fürstentum verlässt und sich Besiktas anschließt, darf bezweifelt werden. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger ist bei den Monegassen seit seinem elf Millionen Euro schweren Abgang von West Ham United im Sommer 2024 über weite Strecken absoluter Stammspieler.
In der laufenden Saison stand er in 20 von 25 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz. Zu Saisonbeginn saß er dreimal ohne Einsatzminute auf der Bank, zudem fehlte er zweimal aufgrund einer Rotsperre.
In der Champions League geht es für Kehrer und die Monegassen an den letzten beiden Spieltagen zudem noch um die Qualifikation für die Playoffs vor dem Achtelfinale. In der Ligue 1 erlebt Kehrer jedoch mit Monaco eine enttäuschende Saison. Nach 17 Spielen liegt die AS nur auf dem neunten Platz und hat mittlerweile neun Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Auf Spitzenreiter Lens sind es gar 23 Zähler.
- AFP
Wohl keine besseren WM-Karten für Thilo Kehrer in der Süper Lig
Kehrer war im Sommer 2025 nach fast exakt zwei Jahren Abwesenheit wieder von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den DFB-Kader nominiert worden. Seine Berufung ins Aufgebot für das Final Four in der Nations League hatte er jedoch auch dem Verletzungspech von einigen anderen Innenverteidigern zu verdanken. Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und auch Yann Aurel Bisseck standen Nagelsmann damals nicht zur Verfügung und so nominierte Nagelsmann Kehrer nach, der beim Spiel um Platz drei gegen Frankreich auch tatsächlich zum Einsatz kam.
Während der gesamten WM-Qualifikation spielte Kehrer dann aber keine Rolle mehr in Nagelsmanns Planungen. Der Sprung auf den WM-Zug im ersten Halbjahr 2026 erscheint angesichts der großen Konkurrenz unwahrscheinlich, ein Wechsel zu Besiktas würde dies aber wohl endgültig unmöglich machen.
Nagelsmann hatte seine Meinung über die Qualität in der Süper Lig bereits beim Wechsel von Leroy Sane zu Galatasary deutlich zum Ausdruck gebracht. "Er spielt in der Süper Lig, einer schlechteren Liga als der Bundesliga. Er muss mehr herausstechen. Ich erwarte keine Wunder, aber einen gewissen Prozentsatz. Er muss sich beweisen und ein paar Tore schießen und ein paar Vorlagen geben", sagte Nagelsmann, als er Sane nach dessen Abschied vom FC Bayern zu Beginn der WM-Qualifikation nicht berücksichtigte.
- Getty Images
Unter Hansi Flick war Thilo Kehrer sogar gesetzt
Unter Bundestrainer Hansi Flick hatte Kehrer zwischen 2021 und 2023 mindestens zum erweiterten Stammpersonal im DFB-Team gehört. In allen WM-Qualifikationsspielen für das Turnier in Katar 2022 stand er in der Startelf. Bei der Weltmeisterschaft machte er immerhin ein Spiel von Beginn an - im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien gab er den Rechtsverteidiger. Mit Flicks Demission begann aber auch der Abstieg von Kehrer in der deutschen Nationalmannschaft.
Im August 2022 wechselte Kehrer von Paris Saint-Germain, wo er in der Rückrunde immer weniger Spielzeit erhielt, zu West Ham United. Doch das Engagement auf der Insel wurde zum absoluten Missverständnis. Mit Beginn der Spielzeit 2023/24 spielte Kehrer bei den Hammers gar keine Rolle mehr und kam bis zum Jahreswechsel noch auf knapp 220 Einsatzminuten. Es folgte ein Winter-Leihe zu Monaco und im Sommer 2024 dann der feste Wechsel.
Thilo Kehrer: Die Zahlen bei seinen Klubs
Verein Spiele Tore Torvorlagen Einsatzminuten Paris Saint-Germain 128 4 2 8.452 AS Monaco 78 6 2 6.688 Schalke 04 59 4 4 4.377 West Ham United 50 - 2 3.352