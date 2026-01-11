Mit der WM noch im Blick: Besiktas bietet angeblich für deutschen Nationalspieler

Dass Kehrer (Vertrag bis 2028) aber tatsächlich in diesem Winter den Klub aus dem Fürstentum verlässt und sich Besiktas anschließt, darf bezweifelt werden. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger ist bei den Monegassen seit seinem elf Millionen Euro schweren Abgang von West Ham United im Sommer 2024 über weite Strecken absoluter Stammspieler.

In der laufenden Saison stand er in 20 von 25 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz. Zu Saisonbeginn saß er dreimal ohne Einsatzminute auf der Bank, zudem fehlte er zweimal aufgrund einer Rotsperre.

In der Champions League geht es für Kehrer und die Monegassen an den letzten beiden Spieltagen zudem noch um die Qualifikation für die Playoffs vor dem Achtelfinale. In der Ligue 1 erlebt Kehrer jedoch mit Monaco eine enttäuschende Saison. Nach 17 Spielen liegt die AS nur auf dem neunten Platz und hat mittlerweile neun Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Auf Spitzenreiter Lens sind es gar 23 Zähler.