Mit dem Taxi zum Spiel: BVB-Trainer Niko Kovac mit kurioser Maßnahme bei Ramy Bensebaini

Die Situation in der BVB-Innenverteidigung nach dem überraschenden Blitz-Abgang von Aaron Anselmino im Winter und den Verletzungen von Emre Can und Filippo Mane hat sich vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 am Freitagabend durch die Gelbsperre von Nico Schlotterbeck nochmal gravierend verschlechtert. Die Not war so groß, dass Ramy Bensebaini sogar schwer angeschlagen gegen die Rheinhessen auflaufen musste.

Der Algerier sorgte am Freitag für große Verwirrung, weil er 45 Minuten vor der Mannschaft im Teamhotel am Rabenloh eintraf und anschließend nach Angaben der Ruhr Nachrichten von einem Taxi abgeholt wurde.