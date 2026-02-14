Goal.com
Live
RAMY BENSEBAINI BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Jonas Rütten

Mit dem Taxi zum Spiel: BVB-Trainer Niko Kovac mit kurioser Maßnahme bei Ramy Bensebaini

In der Borussen-Verteidigung drohte der nächste Ausfall - und deshalb griff Trainer Niko Kovac zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Die Situation in der BVB-Innenverteidigung nach dem überraschenden Blitz-Abgang von Aaron Anselmino im Winter und den Verletzungen von Emre Can und Filippo Mane hat sich vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 am Freitagabend durch die Gelbsperre von Nico Schlotterbeck nochmal gravierend verschlechtert. Die Not war so groß, dass Ramy Bensebaini sogar schwer angeschlagen gegen die Rheinhessen auflaufen musste.

Der Algerier sorgte am Freitag für große Verwirrung, weil er 45 Minuten vor der Mannschaft im Teamhotel am Rabenloh eintraf und anschließend nach Angaben der Ruhr Nachrichten von einem Taxi abgeholt wurde.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-DORTMUNDAFP

    Ramy Bensebaini wurde von der BVB-Mannschaft isoliert

    Es wurde über einen weiteren schmerzhaften Ausfall in der Defensive spekuliert, doch dann kam die Entwarnung: Bensebainis Name tauchte in der Dortmunder Startelf auf. Niko Kovac verriet vor Spielbeginn dann seine kuriose Maßnahme. Weil Bensebaini einen grippalen Infekt plagte, separierte Kovac ihn aufgrund der Ansteckungsgefahr von der Mannschaft. Deshalb reiste er nicht mit dem Teambus zum Stadion.

    • Werbung

  • Ramy Bensebaini zum 4:0-Endstand gegen Mainz erfolgreich

    Beim anschließenden 4:0-Heimsieg über die Rheinhessen spulte der 30-Jährige dennoch die vollen 90 Minuten. Denn der einzige nominelle und verbliebene Ersatz, der 18-Jährige Luca Reggiani, kam nach der Pause für den offenbar ebenfalls angeschlagenen Niklas Süle ins Spiel.

    Eine große Schwächung war Bensebaini nicht anzumerken. Im Gegenteil: Kurz vor Schluss trug er sich noch zumindest in die offizielle Torschützenliste der DFL ein. Beim 4:0 war Bensebaini wohl noch mit dem Kopf dran, der Ball ging an Dominik Kohrs Gesäß und von da aus ins Tor.

  • Die Saison 2025/26 von Ramy Bensebaini beim BVB in Zahlen:

    • Spiele: 22
    • Spielminuten: 1636
    • Tore: 4
    • Assists: 1
Champions League
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
0