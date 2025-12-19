Die Zukunft von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund bleibt offen. Der Innenverteidiger steht zwar noch bis 2027 unter Vertrag, dennoch reißen die Spekulationen um einen möglichen Abschied nicht ab. BVB-Legende Jürgen Kohler sieht die Situation mit Sorge – und spricht offen über seine Erwartungen an den Nationalspieler.
"Mit dem Herzen dabei, aber...": BVB-Legende fürchtet um Wechsel von Nico Schlotterbeck
Dabei erinnerte der Weltmeister von 1990 gegenüber Sport1 auch an seine eigene Vergangenheit beim BVB: "Ich habe damals beim BVB trotz Abstieg gesagt, dass ich bleibe. Das wünsche ich mir auch von Schlotterbeck. Nur auf das Logo zu zeigen, reicht nicht. Ich glaube, dass er mit dem Herzen dabei ist, aber er will Entwicklung sehen." Für Kohler ist klar, dass es weniger um emotionale Bekenntnisse als um sportliche Perspektiven geht.
Dennoch bleibt seine Prognose zurückhaltend. "Es wird schwer, Schlotterbeck zu halten", sagte Kohler und verwies auf das Interesse mehrerer Topklubs. Sein persönlicher Rat an den Abwehrspieler fällt jedoch eindeutig aus: "Wenn ich er wäre, würde ich mich für Dortmund entscheiden."
BVB-Star Schlotterbeck bei Bayern, Barcelona und Real im Gespräch
Beim BVB selbst gibt man sich derweil gelassen. Geschäftsführer Lars Ricken betonte zuletzt, dass es keinen Zeitdruck in den Vertragsgesprächen gebe. "Warum sollten wir uns selbst unter Druck setzen oder irgendwas ausschließen?", erklärte er und sprach von "vertrauensvollen" Gesprächen. Gerüchten zufolge schielen sowohl der FC Bayern München, Barcelona und Real Madrid auf einen Schlotterbeck-Transfer.
BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 19. Dezember, 20:30 Uhr BVB - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 9. Januar, 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt - BVB (Bundesliga) 13. Januar, 20.30 Uhr BVB - Werder Bremen (Bundesliga) 17. Januar, 15.30 Uhr BVB - FC St. Pauli (Bundesliga) 20. Januar, 21 Uhr Tottenham Hotspur - BVB (Champions League)