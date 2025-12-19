"Mit dem Herzen dabei, aber...": BVB-Legende fürchtet um Wechsel von Nico Schlotterbeck

Dabei erinnerte der Weltmeister von 1990 gegenüber Sport1 auch an seine eigene Vergangenheit beim BVB: "Ich habe damals beim BVB trotz Abstieg gesagt, dass ich bleibe. Das wünsche ich mir auch von Schlotterbeck. Nur auf das Logo zu zeigen, reicht nicht. Ich glaube, dass er mit dem Herzen dabei ist, aber er will Entwicklung sehen." Für Kohler ist klar, dass es weniger um emotionale Bekenntnisse als um sportliche Perspektiven geht.

Dennoch bleibt seine Prognose zurückhaltend. "Es wird schwer, Schlotterbeck zu halten", sagte Kohler und verwies auf das Interesse mehrerer Topklubs. Sein persönlicher Rat an den Abwehrspieler fällt jedoch eindeutig aus: "Wenn ich er wäre, würde ich mich für Dortmund entscheiden."