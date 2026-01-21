Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Christian Guinin

"Mir tun Trainer leid, die ich danach hatte": Ex-Talent des FC Bayern München schwärmt von Pep Guardiola

Der Außenspieler, der inzwischen für Bremen aufläuft, ist von seinem ehemaligen Coach beim FCB immer noch restlos überzeugt.

Mitchell Weiser hat in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen Trainer beim FC Bayern München, Pep Guardiola, geschwärmt.

  • Mitchell Weiser (SV Werder Bremen)Getty Images

    Mitchell Weiser über Pep Guardiola: "Was Krasses"

    "Jupp Heynckes habe ich auch mitbekommen, er war ein 'Ancelotti-Typ': ein Vater, der viel den Spielern vertraut hat. Und dann kam Pep, der allen, die da waren, wirklich eine ganz neue Seite von Fußball gezeigt hat. Im Nachhinein verstehe ich, dass es für gestandene Spieler was Krasses ist, sich dem zu öffnen", erklärte der heutige Spieler des SV Werder Bremen auf dem YouTube-Kanal von Kommentator Florian Malburg.

    • Werbung
  • Pep Guardiola Bayern 2013Getty Images

    Pep Guardiola überzeugt Mitchell Weiser schnell

    Vor allem aus fußballerischer Sicht hätten die Bayern unter Guardiola überzeugt, so Weiser. "Wenn man den Fußball gesehen hat, den wir da gespielt haben, hat jeder verstanden, wie krass das war: Wir spielen in der Bundesliga mit 20 Prozent und haben 80 Prozent den Ball, nur weil wir gewisse Dinge machen, die er uns gezeigt hat."

  • Mitchell Weiser: "Das nehme ich bis heute mit"

    Ihm persönlich habe das Coaching des Spaniers extrem weitergeholfen. "Das nehme ich bis heute mit. Ich sage immer: Mir tun Trainer ein bisschen leid, die ich danach hatte, weil für mich keiner nahe kommt, was Fußball betrifft."

    Weiser war zwischen 2013 und 2015 für die Münchner aktiv. Im Anschluss fand er über Hertha BSC und Bayer Leverkusen nach Bremen, wo er noch heute unter Vertrag steht.

  • Die Vereine von Mitchell Weiser:

    • 2005 - 2012: 1. FC Köln
    • 2012 - 2013: Bayern München
    • 2013: 1. FC Kaiserslautern (Leihe)
    • 2013 - 2015: Bayern München
    • 2015 - 2018: Hertha BSC
    • 2018 - 2021: Bayer Leverkusen
    • 2021 - 2022: Werder Bremen (Leihe)
    • seit 2022: Werder Bremen
Champions League
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Union St.Gilloise crest
Union St.Gilloise
GIL
0