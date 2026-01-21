Mitchell Weiser hat in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen Trainer beim FC Bayern München, Pep Guardiola, geschwärmt.
"Mir tun Trainer leid, die ich danach hatte": Ex-Talent des FC Bayern München schwärmt von Pep Guardiola
- Getty Images
Mitchell Weiser über Pep Guardiola: "Was Krasses"
"Jupp Heynckes habe ich auch mitbekommen, er war ein 'Ancelotti-Typ': ein Vater, der viel den Spielern vertraut hat. Und dann kam Pep, der allen, die da waren, wirklich eine ganz neue Seite von Fußball gezeigt hat. Im Nachhinein verstehe ich, dass es für gestandene Spieler was Krasses ist, sich dem zu öffnen", erklärte der heutige Spieler des SV Werder Bremen auf dem YouTube-Kanal von Kommentator Florian Malburg.
- Getty Images
Pep Guardiola überzeugt Mitchell Weiser schnell
Vor allem aus fußballerischer Sicht hätten die Bayern unter Guardiola überzeugt, so Weiser. "Wenn man den Fußball gesehen hat, den wir da gespielt haben, hat jeder verstanden, wie krass das war: Wir spielen in der Bundesliga mit 20 Prozent und haben 80 Prozent den Ball, nur weil wir gewisse Dinge machen, die er uns gezeigt hat."
Mitchell Weiser: "Das nehme ich bis heute mit"
Ihm persönlich habe das Coaching des Spaniers extrem weitergeholfen. "Das nehme ich bis heute mit. Ich sage immer: Mir tun Trainer ein bisschen leid, die ich danach hatte, weil für mich keiner nahe kommt, was Fußball betrifft."
Weiser war zwischen 2013 und 2015 für die Münchner aktiv. Im Anschluss fand er über Hertha BSC und Bayer Leverkusen nach Bremen, wo er noch heute unter Vertrag steht.
Die Vereine von Mitchell Weiser:
- 2005 - 2012: 1. FC Köln
- 2012 - 2013: Bayern München
- 2013: 1. FC Kaiserslautern (Leihe)
- 2013 - 2015: Bayern München
- 2015 - 2018: Hertha BSC
- 2018 - 2021: Bayer Leverkusen
- 2021 - 2022: Werder Bremen (Leihe)
- seit 2022: Werder Bremen