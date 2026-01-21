"Mir tun Trainer leid, die ich danach hatte": Ex-Talent des FC Bayern München schwärmt von Pep Guardiola

Ihm persönlich habe das Coaching des Spaniers extrem weitergeholfen. "Das nehme ich bis heute mit. Ich sage immer: Mir tun Trainer ein bisschen leid, die ich danach hatte, weil für mich keiner nahe kommt, was Fußball betrifft."

Weiser war zwischen 2013 und 2015 für die Münchner aktiv. Im Anschluss fand er über Hertha BSC und Bayer Leverkusen nach Bremen, wo er noch heute unter Vertrag steht.