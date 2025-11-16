"Mir haben auch die Bayern-Spieler gratuliert": Nick Woltemade über seinen Newcastle-Transfer mit "Spannungspotenzial"

Nick Woltemade war eine der beherrschenden Personalien des Transfer-Sommers. "Das Thema Ablöse war sehr präsent, ich bin daran nicht vorbeigekommen", sagte der 23-jährige Nationalstürmer nun in einem Interview mit der Bild. "Ich wurde damit häufig konfrontiert. Aber ich habe mir das ja nicht ausgesucht, ich kann dafür am wenigsten, um welche Beträge es geht. Ich war dennoch froh, dass Newcastle in mir so viel gesehen hat, um diesen Betrag zu zahlen."

Dadurch seien automatisch "ein paar Augenpaare mehr auf mich gerichtet", weiß Woltemade. "Wobei das Thema Ablöse in England deutlich entspannter gesehen wird als in Deutschland." Dennoch: "Das ganze Paket Newcastle hatte ja Spannungspotenzial, dadurch, dass ich am letzten Tag kam. Dann die Ablöse. Die Erwartungen an mich, weil mit Alexander Isak Newcastles Topstürmer gegangen ist." Isak wechselte für 145 Millionen zum FC Liverpool

Bis dato kommt Woltemade mit dem Druck gut zurecht. In Newcastle legte er einen starken Start hin: In 14 Pflichtspielen gelangen ihm bereits sechs Treffer. Für das DFB-Team avancierte er zuletzt zum Erfolgsgaranten, beim 1:0 gegen Nordirland und am Freitag beim 2:0 in Luxemburg erzielte er sämtliche Treffer.