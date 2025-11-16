Nach einer spektakulären Rückrunde beim VfB Stuttgart und einer starken U21-EM wollte der FC Bayern im Sommer Nick Woltemade verpflichten - und bot maximal 55 Millionen Euro. Lothar Matthäus brachte eine Ablöse zwischen 80 und 100 Millionen Euro ins Spiel. Uli Hoeneß polterte: "Der hat nicht alle Tassen im Schrank.“ Max Eberl fragte provokativ: "Ist Nick Woltemade 80 Mio. wert?" Newcastle United befand: Fast - und zahlte am Deadline Day 75 Millionen. Karl-Heinz Rummenigge erwiderte: "Ich kann Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen - in Anführungszeichen - Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat, weil das hätten wir in München sicher nicht gemacht."
"Mir haben auch die Bayern-Spieler gratuliert": Nick Woltemade über seinen Newcastle-Transfer mit "Spannungspotenzial"
Nick Woltemade war eine der beherrschenden Personalien des Transfer-Sommers. "Das Thema Ablöse war sehr präsent, ich bin daran nicht vorbeigekommen", sagte der 23-jährige Nationalstürmer nun in einem Interview mit der Bild. "Ich wurde damit häufig konfrontiert. Aber ich habe mir das ja nicht ausgesucht, ich kann dafür am wenigsten, um welche Beträge es geht. Ich war dennoch froh, dass Newcastle in mir so viel gesehen hat, um diesen Betrag zu zahlen."
Dadurch seien automatisch "ein paar Augenpaare mehr auf mich gerichtet", weiß Woltemade. "Wobei das Thema Ablöse in England deutlich entspannter gesehen wird als in Deutschland." Dennoch: "Das ganze Paket Newcastle hatte ja Spannungspotenzial, dadurch, dass ich am letzten Tag kam. Dann die Ablöse. Die Erwartungen an mich, weil mit Alexander Isak Newcastles Topstürmer gegangen ist." Isak wechselte für 145 Millionen zum FC Liverpool
Bis dato kommt Woltemade mit dem Druck gut zurecht. In Newcastle legte er einen starken Start hin: In 14 Pflichtspielen gelangen ihm bereits sechs Treffer. Für das DFB-Team avancierte er zuletzt zum Erfolgsgaranten, beim 1:0 gegen Nordirland und am Freitag beim 2:0 in Luxemburg erzielte er sämtliche Treffer.
Woltemade spricht über die Aussagen von Eberl und Rummenigge
Sportvorstand Eberl und Aufsichtsrat Rummenigge vom FC Bayern nimmt Woltemade für ihre aufsehenerregenden Aussagen im Zuge des Transferpokers in Schutz. "Ich weiß, wie das Business ist, dass Fragen unangenehm sein können, wenn man vor der Kamera steht. Daher: Alles gut, da bleibt nichts hängen", sagte Woltemade mit Blick auf Eberls provokante 80-Millionen-Euro-Frage.
Und Newcastles "Idioten", die ihn für fast diese Summe gekauft haben? "In den Überschriften stand danach überall 'Idioten'. Aber ich habe mir die ganze Aussage von Herrn Rummenigge durchgelesen – es war sicher etwas unglücklich, aber auch nicht ganz so dramatisch", erwiderte Woltemade. Im Wortlaut hatte Rummenigge von "einem - in Anführungszeichen - Idioten" gesprochen.
Tatsächlich bekam Woltemade offenbar auch aus München positive Rückmeldungen auf seinen Wechsel nach Newcastle. "Mir haben auch die Bayern-Spieler gratuliert", sagte er. "Wenn man sieht, dass ein Spieler einen Schritt nach vorne macht, dann gibt es Glückwünsche. Das war dann auch bei mir so, es gab keine negativen Stimmen, zumal es bei mir ja spezielle Umstände waren."
Nick Woltemade: Seine Leistungsdaten bei Newcastle United
- Premier League: 8 Spiele, 4 Tore
- Champions League: 4 Spiele, 1 Tor
- League Cup: 2 Spiele, 1 Tor