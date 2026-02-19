"Mir gefällt es nicht, dass er sich relativ viel Zeit lässt": BVB-Star Nico Schlotterbeck erhält Rüffel von Vereinsikone

Sollte sich Schlotterbeck gegen eine Verlängerung in Dortmund entscheiden, steht der BVB vor dem Dilemma, bereits diesen Sommer letztmals die Möglichkeit zu haben, eine adäquate Ablösesumme für den Abwehrmann kassieren zu können. Eine Deadline für eine Entscheidung habe man Schlotterbeck allerdings nicht gesetzt, wie Sportdirektor Sebastian Kehl jüngst bekräftigte.

Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, hatte kürzlich derweil geworben, dass sich Schlotterbeck zu einer absoluten Borussia-Ikone entwickeln könnte und führte dabei neben Mats Hummels auch Kohler als Vorbilder an. "Dass Lars Ricken in diesem Zusammenhang [...] auch meinen Namen nannte, hat mich übrigens gefreut", schreibt Kohler.

Schlotterbeck war 2022 für 20 Millionen Euro Ablöse vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt. Beim BVB zählt er längst zu den absoluten Stützen, bisher hat der Linksfuß 150 Pflichtspiele (neun Tore) für die Westfalen absolviert.

Zuletzt musste Dortmunds Trainer Niko Kovac allerdings zweimal auf Schlotterbeck verzichten. Vergangenen Freitag fehlte er beim 4:0 gegen Mainz in der Bundesliga gelbgesperrt, das Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (2:0) am Dienstag verpasste er dann wegen muskulärer Probleme. Wann Schlotterbeck wieder einsatzbereit ist und ob er Ende Februar im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München auf dem Platz stehen kann, ist noch offen.