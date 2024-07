Wird Min-Jae Kim beim FC Bayern doch noch zur Erfolgsgeschichte? Der Innenverteidiger hat sich wohl positiv entwickelt.

Das erste Jahr von Min-Jae Kim beim FC Bayern München lief nicht unbedingt wie geplant. Der Südkoreaner hatte vor allem in der Rückrunde mit schwachen Leistungen zu kämpfen und verlor im Saisonendspurt seinen Stammplatz in der Innenverteidigung an Eric Dier und Matthijs de Ligt.