Bei der angeblich bereits erfolgten Einigung zwischen dem FC Bayern München und Dayot Upamecano über einen neuen, bis 2031 laufenden Vertrag hat sich wohl der Klub mit seinen Bedingungen zum Handgeld für den Innenverteidiger durchgesetzt. Das berichtet die Zeitung tz.
Millionen gespart: FC Bayern hat angeblich Bedingungen bei Handgeld für Dayot Upamecano durchgesetzt
- Getty Images
FC Bayern drückt Handgeld um knapp vier Millionen Euro
Demnach wollte die Upamecano-Seite neben den rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt für den Spieler auch noch ein Handgeld in derselben Höhe einstreichen. Dies habe der FCB allerdings nicht durchgewunken, sondern am Ende sei ein Betrag von etwas mehr als 16 Millionen Euro ausgehandelt worden.
- IMAGO / Eibner
Ratenzahlung bringt FC Bayern weiteren Vorteil
Die Auszahlung dieses Handgelds erfolge auf Bestreben des FC Bayern in Raten über die Vertragslaufzeit - sodass der Klub bei einem vorzeitigen Abschied Upamecanos aus München Geld spare. Damit hätten die Münchner in zwei wichtigen Punkten ihre Vorstellungen durchgesetzt.
Upamecano hatte sich kurz vor Ende des Transferfensters nach einem offenbar turbulenten Tag, an dem die Bayern kurzzeitig ihr Angebot zurückgezogen hatten, mit dem Klub geeinigt. Eine offizielle Verkündung des Deals steht jedoch noch aus.
Die Saison 2025/26 von Dayot Upamecano beim FC Bayern:
- Spiele: 26
- Spielminuten: 2009
- Tore: 1
- Assists: 1