Wie viel kassieren die Stars der AC Milan brutto pro Saison ab?

In den 1990er und 2000er Jahren erlebte die Serie A eine goldene Ära, als sie sich zur wohl besten Fußballliga der Welt entwickelte. Diese Zeit war unter anderem geprägt von der Dominanz der AC Mailand.

Doch seit dem Gewinn des Scudetto im Jahr 2011 sind die Rossoneri nicht mehr erfolgsverwöhnt. Es dauerte elf lange Jahre, bis sie wieder einen Titel gewannen. Zwischen 2014/15 und 2020/21 konnten sie sich sieben Mal in Folge nicht für die Champions League qualifizieren.

Heute verfügt Milan über einen starken Kader, der das Potenzial hat, eine neue Ära einzuleiten. Spieler wie Christian Pulisic, Rafael Leao, Theo Hernandez, Mike Maignan und Tijjani Reijnders haben sich zu Schlüsselfiguren im Kader entwickelt. In der Champions League scheiterte man dann jedoch überraschend in den Playoffs an Feynoord Rotterdam.

Wer ist in dieser Saison der bestverdienende Spieler bei Milan, wer ist unterbezahlt? GOAL beleuchtet die Brutto-Jahresgehälter laut Capology.