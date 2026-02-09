Getty Images Sport
Mikel Merino sendet nach einer Operation wegen eines gebrochenen Fußes vom Krankenhausbett aus eine optimistische Botschaft an die Fans von Arsenal.
Arsenal verliert Merino aufgrund einer Verletzung
Merino zog sich die Verletzung bei der 2:3-Niederlage von Arsenal gegen Manchester United im Emirates Stadium zu. Trainer Mikel Arteta räumte anschließend ein, dass es sich um eine ungewöhnliche Verletzung handelt, und sagte gegenüber Reportern: „Es ist eine sehr seltene Verletzung, daher müssen wir nach der Operation abwarten, wie sie sich täglich entwickelt, sie natürlich während der Woche nach der Operation beobachten und dann weiter sehen. Ich weiß, dass Mikel alles in seiner Macht Stehende tun wird, um so schnell wie möglich zurückzukommen. Aber man muss auch den Heilungsprozess respektieren und die Tatsache, dass es sich offensichtlich um eine ziemlich seltene Verletzung handelt.“
Merinos Botschaft an die Arsenal-Fans
Der Mittelfeldspieler wurde inzwischen operiert und postete auf Instagram ein Update mit folgendem Text: „Die Operation ist vorbei! Ich bin schon fast wieder zurück. Vielen Dank an alle für eure Nachrichten und eure Unterstützung. Das gibt mir noch mehr Energie, mich der Herausforderung zu stellen. Vamos!“
Wann wird Merino zurückkehren?
Es gibt noch kein genaues Datum für Merinos Rückkehr, und sein Vater hat erklärt, warum es so schwierig ist, zu sagen, wann er wieder spielbereit sein wird. Miguel Merino sagte gegenüber Cadena SER: „Trotz des Problems akzeptiert er die Situation. Verletzungen kommen nie zum richtigen Zeitpunkt, und ein Spieler muss auf alles vorbereitet sein. Es ist hart, aber wir müssen das Positive sehen. Es gibt viel schlimmere Verletzungen als diese. Es herrscht Unsicherheit, weil die Genesungszeit nicht genau bekannt ist, da es keine Erfahrungswerte für diese Art von Verletzung gibt. Es handelt sich um eine Stressfraktur. Es ist keine Verletzung an den Zehen, sondern etwas weiter innen. Es ist eine Verletzung, über die es nicht viele Erfahrungswerte gibt. Es gibt viele Zweifel hinsichtlich seiner Genesung.“
- AFP
Was kommt als Nächstes?
Merino war in dieser Saison ein wichtiger Teil des Kaders von Arsenal und erzielte in allen Wettbewerben sechs Tore für die Gunners, aber Arteta muss nun auf absehbare Zeit ohne ihn auskommen. Arsenal hat in den kommenden Wochen einen vollen Terminkalender und kehrt am Donnerstag in der Premier League gegen Brentford auf den Platz zurück, bevor es am Sonntag in der vierten Runde des FA Cups gegen Wigan Athletic geht.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung