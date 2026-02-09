Mikel Merino sendet nach einer Operation wegen eines gebrochenen Fußes vom Krankenhausbett aus eine optimistische Botschaft an die Fans von Arsenal.

Es gibt noch kein genaues Datum für Merinos Rückkehr, und sein Vater hat erklärt, warum es so schwierig ist, zu sagen, wann er wieder spielbereit sein wird. Miguel Merino sagte gegenüber Cadena SER: „Trotz des Problems akzeptiert er die Situation. Verletzungen kommen nie zum richtigen Zeitpunkt, und ein Spieler muss auf alles vorbereitet sein. Es ist hart, aber wir müssen das Positive sehen. Es gibt viel schlimmere Verletzungen als diese. Es herrscht Unsicherheit, weil die Genesungszeit nicht genau bekannt ist, da es keine Erfahrungswerte für diese Art von Verletzung gibt. Es handelt sich um eine Stressfraktur. Es ist keine Verletzung an den Zehen, sondern etwas weiter innen. Es ist eine Verletzung, über die es nicht viele Erfahrungswerte gibt. Es gibt viele Zweifel hinsichtlich seiner Genesung.“

