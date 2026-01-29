Mikel Arteta war überrascht: Kai Havertz "beeindruckt" nach ewiger Leidenszeit sofort beim FC Arsenal

"Dass er das heute nach so langer Zeit geschafft hat, war sehr beeindruckend", sagte der Spanier über die Rückkehr des deutschen Nationalspielers nach langer Leidenszeit.

Auch dank Havertz (26), der am dritten Treffer ebenfalls beteiligt war, schloss Arsenal durch das 3:2 gegen Tabellenschlusslicht Qairat Almaty aus Kasachstan die Gruppenphase in der Champions League mit der perfekten Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen ab. Arteta ist überzeugt: Mit Havertz ist in diesem Jahr der Titel möglich.