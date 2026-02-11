Mikel Arteta reagiert auf die „sehr traurige Nachricht“ von Tottenhams Entlassung von Thomas Frank und lobt den „hervorragenden Trainer und außergewöhnlichen Menschen“.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag wurde Arsenal-Trainer Arteta nach seinen Gedanken und Gefühlen zu der Entscheidung des nordlondoner Rivalen gefragt, sich von seinem Trainer zu trennen.

„Nun, es ist immer eine traurige Nachricht, wenn ein Kollege seinen Job nicht mehr ausüben kann, denn Thomas ist ein ausgezeichneter Trainer, er ist auch ein außergewöhnlicher Mensch und hat das in der Liga unter Beweis gestellt. Wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen, dass unsere Verantwortung über die reine Leistung hinausgeht“, antwortete Arteta. „Manchmal bestimmt das Ergebnis, was mit uns passiert. Wir wünschen ihm alles Gute für seine nächsten Schritte.“

Arteta wurde auch gefragt, ob die Premier League ungeduldiger werde, während ihm vorgehalten wurde, dass Spurs während seiner Zeit bei Arsenal bereits acht verschiedene Trainer verschlissen habe.

„Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass man jedes Beispiel auf die gleiche Weise betrachten kann. Ich denke, dass es im Kontext jedes Vereins sehr unterschiedlich ist, aber es ist immer eine Möglichkeit“, fügte er hinzu.

„Ich denke, jede Ära ist in jedem Verein anders, und wir haben in dieser Premier League mit Arsène und Sir Alex zwei der bekanntesten Trainer, die schon seit vielen Jahren dabei sind. Das hat sich in beiden Vereinen sehr verändert. Ich weiß es nicht.

Es hängt von vielen Faktoren ab. Meiner Meinung nach ist der erste Faktor, dass die Spieler hinter einem stehen, Spaß an ihrer Arbeit haben und an das glauben, was man tut. Das ist sehr wichtig. Dann muss man viele Spiele gewinnen, denn wenn man das nicht tut, kann man diesen Job nicht weiter ausüben, und das ist die Realität unseres Berufs.“