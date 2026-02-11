Getty Images
Mikel Arteta reagiert auf die „sehr traurige Nachricht“ von Tottenhams Entlassung von Thomas Frank und lobt den „hervorragenden Trainer und außergewöhnlichen Menschen“.
Frank nach einer miserablen Saison von den Spurs entlassen
Frank verlässt Spurs als statistisch gesehen schlechtester Trainer eines der sechs großen Premier-League-Clubs aller Zeiten. Tottenham läuft ernsthaft Gefahr, in den Kampf gegen den Abstieg verwickelt zu werden, nachdem es nun acht Ligaspiele ohne Sieg hinter sich hat. Die Entscheidung, Frank zu entlassen, wurde am Mittwoch bekannt gegeben.
Die Spurs erklärten in einer Stellungnahme: „Der Verein hat beschlossen, einen Wechsel auf der Position des Cheftrainers der Herrenmannschaft vorzunehmen, und Thomas Frank wird den Verein heute verlassen.
Thomas wurde im Juni 2025 ernannt, und wir waren entschlossen, ihm die Zeit und Unterstützung zu geben, die er brauchte, um gemeinsam mit uns die Zukunft zu gestalten.
Die Ergebnisse und Leistungen haben den Vorstand jedoch zu dem Schluss kommen lassen, dass zu diesem Zeitpunkt der Saison eine Veränderung notwendig ist.
Während seiner gesamten Zeit beim Verein hat Thomas sich mit unerschütterlichem Engagement eingesetzt und alles gegeben, um den Verein voranzubringen. Wir möchten ihm für seinen Beitrag danken und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg.“
Arteta reagiert auf Franks Weggang
Bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag wurde Arsenal-Trainer Arteta nach seinen Gedanken und Gefühlen zu der Entscheidung des nordlondoner Rivalen gefragt, sich von seinem Trainer zu trennen.
„Nun, es ist immer eine traurige Nachricht, wenn ein Kollege seinen Job nicht mehr ausüben kann, denn Thomas ist ein ausgezeichneter Trainer, er ist auch ein außergewöhnlicher Mensch und hat das in der Liga unter Beweis gestellt. Wir wissen, wo wir stehen. Wir wissen, dass unsere Verantwortung über die reine Leistung hinausgeht“, antwortete Arteta. „Manchmal bestimmt das Ergebnis, was mit uns passiert. Wir wünschen ihm alles Gute für seine nächsten Schritte.“
Arteta wurde auch gefragt, ob die Premier League ungeduldiger werde, während ihm vorgehalten wurde, dass Spurs während seiner Zeit bei Arsenal bereits acht verschiedene Trainer verschlissen habe.
„Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass man jedes Beispiel auf die gleiche Weise betrachten kann. Ich denke, dass es im Kontext jedes Vereins sehr unterschiedlich ist, aber es ist immer eine Möglichkeit“, fügte er hinzu.
„Ich denke, jede Ära ist in jedem Verein anders, und wir haben in dieser Premier League mit Arsène und Sir Alex zwei der bekanntesten Trainer, die schon seit vielen Jahren dabei sind. Das hat sich in beiden Vereinen sehr verändert. Ich weiß es nicht.
Es hängt von vielen Faktoren ab. Meiner Meinung nach ist der erste Faktor, dass die Spieler hinter einem stehen, Spaß an ihrer Arbeit haben und an das glauben, was man tut. Das ist sehr wichtig. Dann muss man viele Spiele gewinnen, denn wenn man das nicht tut, kann man diesen Job nicht weiter ausüben, und das ist die Realität unseres Berufs.“
Die Spieler von Tottenham Hotspur hatten genug von Franks Schwärmerei für Arsenal.
Laut dem Daily Telegraph hat Frank die Spieler von Tottenham mit seinem ständigen Lob für Arsenal desillusioniert. Eine Quelle sagte: „Er hat den Spielern ständig von Arsenal erzählt, und sie hatten schnell genug davon. Selbst vor und nach dem Spiel im Emirates Stadium hat er ihnen erzählt, wie gut Arsenal sei. Einige hatten das Gefühl, er solle einfach aufhören, über Arsenal zu reden.“
Frank verärgerte die Fans auch, indem er in seiner ersten Pressekonferenz Arsenals „Invincibles“-Team erwähnte und darauf bestand, dass Spurs „zu 100 Prozent Spiele verlieren“ würde, während er vor der Niederlage gegen Bournemouth im Januar dabei gesehen wurde, wie er aus einem Becher mit Arsenal-Logo trank.
Tottenham sucht Nachfolger vor dem Nord-London-Derby
Tottenham hofft, vor dem Nord-London-Derby am kommenden Sonntag zu Hause gegen Arsenal einen neuen Cheftrainer zu verpflichten – sei es als Interimstrainer oder als festangestellter Trainer. Die Spurs haben seit Mai 2022 nicht mehr gegen die Gunners gewonnen.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
