Vor 20 Jahren gewann der FC Arsenal die Meisterschaft ohne eine Niederlage. Nun hat die aktuelle Mannschaft der Gunners einen Rekord gebrochen.

Obwohl der FC Arsenal die Meisterschaft in der Premier League nicht mehr in der eigenen Hand hat, hat die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta durch den 1:0-Auswärtssieg gegen Manchester United am vergangenen Wochenende einen historischen Rekord geknackt.