Mike Tyson vs. Jake Paul: Wie spät beginnt der Boxkampf?

Am Samstag steigt Boxlegende Mike Tyson gegen den deutlich jüngeren Jake Paul in den Ring. Wir sagen, wann der Kampf losgehen soll.

Mike Tyson kehrt zurück in den Boxring! Der ehemaliger Schwergewichtsweltmeister duelliert sich am Samstag in Arlington mit Jake Paul. Der Hype um den Kampf, der in Arlington, Texas (USA), ausgetragen wird, ist riesig.

Tyson ist mittlerweile 57 Jahre alt. Gegner Paul, ein Influencer, der mittlerweile zehn Boxkämpfe bestritten hat, ist 30 Jahre jünger. Es wird mit Spannung erwartet, wer in diesem ungewöhnlichen Duell am Ende der Sieger ist.

Wann aber beginnt der Fight am Samstag eigentlich? GOAL klärt auf.