Michael Owen warnt den Vorstand von Man Utd, dass sie Michael Carrick ernennen MÜSSEN – und erklärt den Red Devils, warum sie Thomas Tuchel und Mauricio Pochettino meiden sollten.

Der ehemalige Stürmer von United, Owen, der jetzt als britischer Botschafter für die Online-Casino-Vergleichsseite casino.org tätig ist, sagte gegenüber GOAL auf die Frage, was die Red Devils tun sollten, um ihre Trainerbank zu besetzen: „Ich denke, Manchester United wird das Richtige tun und nicht einfach reflexartig sagen: ‚Geben wir Michael Carrick morgen den Job. Aber wenn er Manchester United für die Champions League qualifiziert und wir eine Fortsetzung dieser Leistungen sehen – natürlich wird das irgendwann zu Ende gehen –, dann ist das Beeindruckendste die Art und Weise, wie sie spielen. Sie spielen gut. Das Spiel gegen Manchester City – ich habe Manchester United seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr so in einem einzelnen Spiel spielen sehen.

„Das hat sich fortgesetzt. Seitdem haben sie sehr gut gespielt. Man sieht die Zuversicht. Ich weiß, dass viele Leute gesagt haben, man könne Michael Carrick den Job auf keinen Fall geben. Ich kann dem überhaupt nicht zustimmen.

„Manchester United hat in den letzten zehn Jahren absolut alles versucht. Sie haben auf geborene Gewinner gesetzt, auf Bewährtes, auf ehemalige Spieler, auf die nächsten Newcomer aus verschiedenen Ländern, auf alte Hasen. Sie haben alles versucht. Der einzige Trainer, der es schaffen könnte – wir gehen davon aus, dass er weitermacht –, scheint plötzlich den richtigen Ton bei den Spielern zu treffen, die Zuschauer sind begeistert, das Selbstvertrauen wächst, es scheint Stabilität zu geben, er versteht den Verein, er hat das richtige Auftreten, er ist ein anständiger Kerl, der es auf die harte Tour geschafft hat. Stellen Sie sich vor, er würde sich für die Champions League qualifizieren und so gut abschneiden, und dann würden sie sagen: „Danke für deine Arbeit, Michael, jetzt stellen wir jemand anderen ein“, und Manchester United würde wieder dahin zurückfallen, wo es in den letzten 10 bis 12 Jahren war. Das wäre ein Eigentor! Es liegt direkt vor Ihrer Nase.