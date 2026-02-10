Getty/GOAL
Michael Owen warnt den Vorstand von Man Utd, dass sie Michael Carrick ernennen MÜSSEN – und erklärt den Red Devils, warum sie Thomas Tuchel und Mauricio Pochettino meiden sollten.
Carrick nach Entlassung von Amorim zum Interimstrainer ernannt
Die Axt fiel auf einen portugiesischen Trainer in Old Trafford, nachdem er es nicht geschafft hatte, den Premier-League-Größen zu einem Aufschwung zu verhelfen. Seine hartnäckige Weigerung, an seinem bevorzugten 3-4-2-1-System zu basteln, wurde Amorim letztendlich zum Verhängnis.
Darren Fletcher, der aus der U18-Mannschaft befördert worden war, übernahm kurzzeitig die Leitung, bevor die Zügel an den ehemaligen Mittelfeldspieler und Co-Trainer von United, Carrick, übergeben wurden. Unter seiner Führung erzielte die Mannschaft vier Siege in Folge, wodurch die Red Devils wieder um die Qualifikation für die Champions League mitspielen können.
Von Leuten wie Roy Keane wurde die Frage gestellt, ob Carrick unabhängig vom Saisonabschluss von United einen Vollzeitvertrag erhalten sollte. Viele sind der Meinung, dass ein erfahrenerer Trainer gesucht werden sollte – beispielsweise einer, der derzeit vor der Weltmeisterschaft 2026 die Geschicke der Nationalmannschaften Englands, Brasiliens und der USA leitet.
Warum Carrick die richtige Wahl ist, um Man Utd voranzubringen
Der ehemalige Stürmer von United, Owen, der jetzt als britischer Botschafter für die Online-Casino-Vergleichsseite casino.org tätig ist, sagte gegenüber GOAL auf die Frage, was die Red Devils tun sollten, um ihre Trainerbank zu besetzen: „Ich denke, Manchester United wird das Richtige tun und nicht einfach reflexartig sagen: ‚Geben wir Michael Carrick morgen den Job. Aber wenn er Manchester United für die Champions League qualifiziert und wir eine Fortsetzung dieser Leistungen sehen – natürlich wird das irgendwann zu Ende gehen –, dann ist das Beeindruckendste die Art und Weise, wie sie spielen. Sie spielen gut. Das Spiel gegen Manchester City – ich habe Manchester United seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr so in einem einzelnen Spiel spielen sehen.
„Das hat sich fortgesetzt. Seitdem haben sie sehr gut gespielt. Man sieht die Zuversicht. Ich weiß, dass viele Leute gesagt haben, man könne Michael Carrick den Job auf keinen Fall geben. Ich kann dem überhaupt nicht zustimmen.
„Manchester United hat in den letzten zehn Jahren absolut alles versucht. Sie haben auf geborene Gewinner gesetzt, auf Bewährtes, auf ehemalige Spieler, auf die nächsten Newcomer aus verschiedenen Ländern, auf alte Hasen. Sie haben alles versucht. Der einzige Trainer, der es schaffen könnte – wir gehen davon aus, dass er weitermacht –, scheint plötzlich den richtigen Ton bei den Spielern zu treffen, die Zuschauer sind begeistert, das Selbstvertrauen wächst, es scheint Stabilität zu geben, er versteht den Verein, er hat das richtige Auftreten, er ist ein anständiger Kerl, der es auf die harte Tour geschafft hat. Stellen Sie sich vor, er würde sich für die Champions League qualifizieren und so gut abschneiden, und dann würden sie sagen: „Danke für deine Arbeit, Michael, jetzt stellen wir jemand anderen ein“, und Manchester United würde wieder dahin zurückfallen, wo es in den letzten 10 bis 12 Jahren war. Das wäre ein Eigentor! Es liegt direkt vor Ihrer Nase.
Red Devils sollen Tuchel, Pochettino & Co. meiden
Owen, der 2010/11 mit United den Premier-League-Titel gewann, fuhr fort: „Michael wird mir dafür nicht dankbar sein, aber er ist die perfekte Wahl. Er wird nicht viel kosten, die Finanzen von Manchester United sind derzeit nicht in bester Verfassung, also hier ist ein Mann, der dort lebt, der sich auskennt, dessen Familie in der Gegend ist, der keine Probleme mit der Eingewöhnung hat, keine Probleme mit der Sprache, keine Probleme mit irgendetwas, er ist da und wartet, und man könnte ihn wahrscheinlich für einen Bruchteil des Preises eines anderen Trainers bekommen. Man muss ihn auch nicht aus einem anderen Vertrag herauskaufen.
Außerdem sind einige dieser Trainer, über die die Leute sprechen, alle bei der Weltmeisterschaft. Wenn man sie einstellen wollte, müsste man die Weltmeisterschaft abwarten und hätte dann etwa ein oder zwei Wochen Zeit, bevor sie anfangen könnten.
Das ist eine große Aufgabe, die viel Planung erfordert. Hier ist jemand, der da ist und mit dem man diese Gespräche führen kann, nicht jetzt, sondern in den kommenden Wochen und Monaten. Ich kann einigen, die sagen, „er sollte trotzdem nicht hier sein“, überhaupt nicht zustimmen. Das kann ich nicht verstehen.“
Spielplan von Man Utd 2025-26: Fünfter Sieg in Folge angestrebt
Carrick wird versuchen, den fünften Sieg in Folge zu erzielen, damit der virale Fan The United Strand endlich seinen lang ersehnten Haarschnitt bekommen kann, wenn die Red Devils am Dienstag zum Abstiegskandidaten West Ham reisen. Eine Entscheidung über die langfristigen Pläne für die Trainerposition wird am Ende der Saison 2025/26 getroffen werden.
