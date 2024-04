Mesut Özil investiert angeblich in englischen Drittligisten Wrexham von Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney

Der Weltmeister von 2014 ist nun angeblich am Projekt von Ryan Reynolds und Rob McElhenney beteiligt.

Mesut Özil ist über eine Firma nun angeblich am englischen Drittligisten Wrexham beteiligt. Das berichtet Sportico.

Wie jüngst bekannt wurde haben die beiden Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney, denen der Drittligist Wrexham gehört, über ihre Firma SToK Racecourse fünf Prozent am mexikanischen Erstligisten Necaxa erworben. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Klubs soll ausgebaut werden - und deshalb hat dem Bericht zufolge auch die Firma NX Football USA, die die Mehrheit der Anteile am Liga-MX-Team hält, einen fünfprozentigen Anteil an Wrexham erhalten.