Merkwürdiges Selbstgespräch am Mittelkreis: Cristiano Ronaldo hadert mit Al-Nassrs Ausscheiden in der AFC Champions League

Am Mittwoch zerplatzten die Titelhoffnungen der beiden Superstars Cristiano Ronaldp und Lionel Messi. Der Portugiese haderte anschließend sichtlich.

Gestikulierend und ins Selbstgespräch vertieft stand Cristiano Ronaldo im Mittelkreis und trauerte seinem soeben verpassten ersten Wüsten-Titel in Saudi-Arabien nach. Was der 40-Jährige am späten Mittwochabend noch nicht wusste: Lionel Messi sollte nur Stunden später in den USA dasselbe Schicksal ereilen.

Ronaldo und Messi, die beiden Überspieler der 2010er-Jahre und zugleich eifrige Titelhamster bei den besten Klubs Europas, verlässt bei ihrer Trophäen-Jagd mit Al-Nassr und Inter Miami das Glück.